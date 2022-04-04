الإثنين 04 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تحرير 9 محاضر مخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية بكفر الزيات

مخابز
مخابز

تمكنت حملة من مديرية التموين بالغربية، من تحرير 9 محاضر مخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية، يتلاعبون في مواصفات الخبز، في مركز كفرالزيات، وذلك خلال الـ 24 ساعة الماضية.

واستهدفت الحملة التي أشرف عليها المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، التفتيش على المخابز فى مركز كفر الزيات، وحررت 9 محاضر لمخابز ارتكبت مخالفات التلاعب فى الموازين، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة أدوات العجين، والغلق أثناء مواعيد العمل الرسمية وأُحيلوا إلى النيابة.

وكان طارق رحمي محافظ الغربية، قد شدد على ضرورة استمرار الحملات التموينية لردع المخالفين، وتطبيق القانون بصرامة لضمان الحفاظ على صحة المواطنين، وعدم تلاعب التجار بالأسعار، والحفاظ على الدعم الذى تقدمه الدولة للمواطنين، خاصة فى ظل الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة لدعم منظومة الخبز.

كما تمكنت حملة سابقة من مديرية التموين بمحافظة الغربية، من تحرير 7 محاضر مخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية، يتلاعبون في مواصفات الخبز، في مركز زفتى خلال الـ 24 ساعة الماضية.

تحرير قدم محاضر مخالفات اصحاب مخابز بلدية وسياحية كفر الزيات

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وائل لطفي

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