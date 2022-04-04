مباحثات سودانية - مصرية في مجال الطاقة النظيفة

أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، حرص السودان وتشجيعه للاستثمارات الأجنبية بالبلاد.

وأطلع رئيس مجلس السيادة الانتقالي خلال لقائه بالقصر الجمهوري اليوم، رئيس مجلس إدارة شركة القلعه المصرية، الدكتور أحمد هيكل، على مسيرة الأداء في المشاريع التى تنفذها الشركة، في السودان، إلى جانب المشروعات المزمع تنفيذها خلال الفترة المقبلة.

وأكد هيكل في تصريح صحفي، أن شركة القلعة تمتلك، شركة التكامل للأسمنت، وهى شراكة استراتيجية بينها وصندوق الضمان الاجتماعي فى السودان.

وأبدى رئيس مجلس إدارة شركة القلعة، رغبة الشركة في إقامة مشاريع استثمارية جديدة في السودان في مجالات الطاقة والنقل النهري والغاز.

وأشارهيكل، إلى أن اللقاء تناول الاستثمار في مشاريع الطاقة النظيفة المنتجة من الطاقة الشمسية.