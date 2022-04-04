السيطرة على حريق شب بسيارة في ورشة ميكانيكا بمنطقة الوراق

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، في السيطرة على حريق اندلع بسيارة داخل ورشة ميكانيكا بمنطقة الوراق، تم إخطار اللواء علاء فاروق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

كانت قد تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارًا من شرطة النجدة يفيد تصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب في سيارة داخل ورشة ميكانيكا بالوراق.

ودفعت عمليات الحماية المدنية بالجيزة بقوات الدفاع المدني مدعومين بسيارتين إطفاء بقيادة نائبه اللواء علاء خلوصي.

وبإجراء التحريات تبين أن الحريق وقع بشارع عبد التواب سلامة من ش كورنيش النيل بعد قسم الوراق، وفرضت القوات كردونًا أمنيًا بمحيط الحريق لمنع امتداد النيران إلى باقي المجاورات، وحاصروا مصدر النيران، وتمكنوا من السيطرة على الحريق دون إصابات.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.