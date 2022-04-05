كيف تجعل البنزين يدوم لفترة أطول؟.. خبير سيارات يوضح

يعاني العديد من المواطنين ارتفاع فواتير الطاقة، حيث أن البنزين هو تكلفة يومية أخرى، علاوة على ذلك زادت عمليات البحث على جوجل عن السيارات الكهربائية ست مرات في الشهرين الماضيين، لذا فإن خفض تكلفة الوقود هو موضوع يدور في أذهاننا بوضوح.



ولكن يبدو أن هناك عدة طرق يمكننا من خلالها جعل البنزين لدينا يدوم لفترة أطول.

شارك بن نيومان خبير السيارات لموقع "مترو" بعض الأشياء التي يجب وضعها في الاعتبار، وهي كالتالي:

أغلق غطاء البنزين

يوضح بن أن ضمان إغلاق غطاء البنزين بإحكام شديد يمكن أن يساعد سيارتك على اكتساب بعض الأميال الإضافية والذهاب إلى أبعد من ذلك قليلاً.

يقول: «البنزين سائل، وعندما يسخن السائل أكثر من اللازم، يتبخر في الهواء.. إذا كان غطاءك ضيقًا للغاية، فلن يكون للبنزين مكان يذهب إليه، وهذا يضمن بقاء وقودك في السيارة بدلاً من التسرب عبر الغطاء وفي الهواء».

لذلك عندما تتوجه إلى سيارتك في المرة التالية، تحقق جيدًا من أن الغطاء محكم بقدر الإمكان.

اجعل السيارة أخف وزنا

إنه منطق بسيط، كلما كانت السيارة أثقل، زاد استهلاكها للوقود، لذا تخلص من أي وزن إضافي في السيارة غير ضروري.

يقول بن: 'لا أقترح أن يستبدل الجميع سياراتهم الأكبر بشيء أصغر ، ولكن ما أقترحه هو التخلص من أي خردة في سيارتك ليست ضرورية.

إذا كان لديك صندوق مليء بالأشياء التي لا تستخدمها، وكانت سيارتك مزودة برفوف للدراجات، فقم بإفراغ صندوق السيارة واترك المجموعة الإضافية في المنزل لجعل سيارتك أخف.

افحص إطارات سيارتك

يوضح بن "مقاومة انقلاب الإطارات، وهو الجهد المطلوب للحفاظ على انقلاب الإطارات أثناء القيادة، يمثل حوالي 15٪ من إجمالي استهلاك الوقود".

قم بإيقاف تشغيل المحرك

يقول بن إذا كنت عالقًا في حركة المرور أو كنت متوقفًا لبضع دقائق، فقم بإيقاف محرك سيارتك.

يقول: "إن ترك سيارتك تعمل حتى أثناء عدم الحركة سيحرق الوقود بسرعة كبيرة".

ليس هذا فحسب، بل إنه ضار بالبيئة أيضًا، إذا كان بإمكانك أن ترى أن حركة المرور أمامك متوقفة، قم بإيقاف تشغيل المحرك وانتظر حتى ترى بعض الحركة.

انطلق بهدوء على الدواسة

يبدو أن عادات القيادة السيئة لدينا قد تؤثر أيضًا على كمية الوقود التي نستخدمها، موضحا: "تؤدي السرعة والكبح إلى إهدار كل من البنزين والديزل".

لذلك من المهم أن تقود بحذر، لا مكابح مفاجئة ولا سرعة مفاجئة.