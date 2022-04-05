الثلاثاء 05 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

كيف تجعل البنزين يدوم لفترة أطول؟.. خبير سيارات يوضح

بنزين السيارة
بنزين السيارة

يعاني العديد من المواطنين ارتفاع فواتير الطاقة، حيث أن البنزين هو تكلفة يومية أخرى، علاوة على ذلك زادت عمليات البحث على جوجل عن السيارات الكهربائية ست مرات في الشهرين الماضيين، لذا فإن خفض تكلفة الوقود هو موضوع يدور في أذهاننا بوضوح.


ولكن يبدو أن هناك عدة طرق يمكننا من خلالها جعل البنزين لدينا يدوم لفترة أطول.

شارك بن نيومان خبير السيارات لموقع "مترو" بعض الأشياء التي يجب وضعها في الاعتبار، وهي كالتالي:

أغلق غطاء البنزين
يوضح بن أن ضمان إغلاق غطاء البنزين بإحكام شديد يمكن أن يساعد سيارتك على اكتساب بعض الأميال الإضافية والذهاب إلى أبعد من ذلك قليلاً.

يقول: «البنزين سائل، وعندما يسخن السائل أكثر من اللازم، يتبخر في الهواء.. إذا كان غطاءك ضيقًا للغاية، فلن يكون للبنزين مكان يذهب إليه، وهذا يضمن بقاء وقودك في السيارة بدلاً من التسرب عبر الغطاء وفي الهواء».

لذلك عندما تتوجه إلى سيارتك في المرة التالية، تحقق جيدًا من أن الغطاء محكم بقدر الإمكان.

اجعل السيارة أخف وزنا
إنه منطق بسيط، كلما كانت السيارة أثقل، زاد استهلاكها للوقود، لذا تخلص من أي وزن إضافي في السيارة غير ضروري.

يقول بن: 'لا أقترح أن يستبدل الجميع سياراتهم الأكبر بشيء أصغر ، ولكن ما أقترحه هو التخلص من أي خردة في سيارتك ليست ضرورية.

إذا كان لديك صندوق مليء بالأشياء التي لا تستخدمها، وكانت سيارتك مزودة برفوف للدراجات، فقم بإفراغ صندوق السيارة واترك المجموعة الإضافية في المنزل لجعل سيارتك أخف.

افحص إطارات سيارتك
يوضح بن "مقاومة انقلاب الإطارات، وهو الجهد المطلوب للحفاظ على انقلاب الإطارات أثناء القيادة، يمثل حوالي 15٪ من إجمالي استهلاك الوقود".

قم بإيقاف تشغيل المحرك
يقول بن إذا كنت عالقًا في حركة المرور أو كنت متوقفًا لبضع دقائق، فقم بإيقاف محرك سيارتك.

يقول: "إن ترك سيارتك تعمل حتى أثناء عدم الحركة سيحرق الوقود بسرعة كبيرة".

ليس هذا فحسب، بل إنه ضار بالبيئة أيضًا، إذا كان بإمكانك أن ترى أن حركة المرور أمامك متوقفة، قم بإيقاف تشغيل المحرك وانتظر حتى ترى بعض الحركة.

انطلق بهدوء على الدواسة
يبدو أن عادات القيادة السيئة لدينا قد تؤثر أيضًا على كمية الوقود التي نستخدمها، موضحا: "تؤدي السرعة والكبح  إلى إهدار كل من البنزين والديزل".

لذلك من المهم أن تقود بحذر، لا مكابح مفاجئة ولا سرعة مفاجئة.

البنزين اطارات دواسة سيارة غطاء

رئيس التحرير

وائل لطفي

الاختيار يواصل كشف المستور

الأكثر قراءة

سفارة أوكرانيا: روسيا تعترض سفينة محملة بالقمح متجهة إلى مصر

القبض على خبيرة التغذية دعاء سهيل

لبنان يعلن الافلاس.. ما الذي يعنيه ذلك ؟

«متداولة بالأسواق».. شكولاتة بالحشيش تتسبب فى فصل أصحاب وظائف مهمة

سفارة روسيا: لم نمنع وصول سفينة القمح الأوكرانية إلى مصر

آخر موعد لشهادة 18 البنك الأهلي| موعد انتهاء شهادة ١٨% بنك مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

فوكوياما يدعو بوتين لفهم الليبرالية.. قبل اجتياح العالم

منى رجب

خلف خطوط موسم رمضان ٢٠٢٢

محمود خليل

ليلة الرؤية.. وأنغام «المسحراتى والمنشد»

محمد المعتصم

تسجيلات الشاطر

أحمد سعد زايد

رمضان كشهر للوعى والبهجة

ماجد حبته

عاصمة دواء إفريقيا

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

الموسيقى التصويرية.. والأعمال الدرامية

د. منى حلمى

سر الرجل الوحيد الذى هزم قلبى

صور

مباراة الأهلى والهلال السوداني

صلاة التراويح بمسجد السيدة زينب

أول صلاة تروايح من مسجد الحسين

محطة تل أبيب

المزيد

أيام ساخنة.. تهديدات إسرائيلية وفلسطينية واستعدادات لـ"مواجهة عسكرية"

تفاصيل جديدة: كيف أوقع "الشاباك" بخلية جنين التابعة للجهاد الإسلامي؟

ذروة التأهب.. تفاصيل خطة نشر القوات الإسرائيلية فى القدس والضفة