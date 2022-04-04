الإثنين 04 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 5 إثر تصادم سيارتين بطريق أسيوط الزراعي

حادث تصادم سيارتين
حادث تصادم سيارتين

أُصيب 5 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بطريق مصر أسيوط الزراعي أمام قرية المتانيا بدائرة مركز شرطة العياط، وتم نقل المصابين إلى المستشفى.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا بوقوع حادث تصادم ووجود مصابين بطريق مصر أسيوط الزراعي أمام قرية المتانيا بدائرة مركز شرطة العياط جنوب المحافظة، وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف، وبالفحص، تبيَّن وقوع حادث تصادم سيارتين، وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص جرى نقلهم إلى مستشفى العياط المركزي.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

حادث تصادم طريق مصر أسيوط الزراعي قرية المتانيا العياط

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