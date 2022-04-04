الإثنين 04 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع شخص وإصابة آخرين خلال مشاجرة بالصف

مشاجرة
مشاجرة

نشبت مشاجرة بين عدد من الأشخاص بإحدى قرى الصف في الجيزة، مما أسفر عن مصرع شخص، وإصابة آخرين، وذكر شهود عيان أن سائق سيارة ميكروباص خلال المشاجرة، استقل سيارته واصطدم بعدد من الأشخاص، مما أسفر عن مصرع شخص من أفراد عائلته، وإصابة آخرين من الطرف الآخر، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص بإحدى قرى الصف، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن مشاجرة نشبت بين شخصين أحدهما سائق، بموقف سيارات، وتطورت المشاجرة حيث تدخل عدد من الأشخاص.

وخلال المشاجرة استقل السائق سيارة ميكروباص وصدم عدد من الأشخاص، مما أسفر عن مصرع شخص من أفراد عائلته بالخطأ، وأصيب آخرين من الطرف الآخر، وتم ضبط المتهم وباقى المتشاجرين، ونقل المصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

مشاجرة قرى الصف الجيزة مديرية أمن الجيزة

رئيس التحرير

وائل لطفي

لماذا يكره الإخوان «الاختيار»؟

الأكثر قراءة

موعد عرض مسلسل الاختيار 3 على قناة ON وتوقيت الإعادة

«لو فاتك التريند» حقيقة ظهور مايا خليفة في إعلانات رمضان وتصريحات منة عرفة تثير الجدل

لبنان يعلن الافلاس.. ما الذي يعنيه ذلك ؟

تردد قناة dmc دراما الجديد 2022.. الخريطة الكاملة للمسلسلات

أخبار فاتتك.. لبنان يعلن الإفلاس وتوقعات بزيادة أسعار الوقود

مصرع طالب صدمه جرار زراعى أسفل كوبرى كفر شكر فى القليوبية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

سر الرجل الوحيد الذى هزم قلبى

رشا عبدالمنعم

المسرح والحرية

محمد العسيري

دمعة على باب الحسين.. وردة على قبر الحسينى

ماجد حبته

جهود عربية لحل الأزمة الأوكرانية!

لواء.حمدى البطران

المثقفون والخرافة (2)

القس. رفعت فكرى

صوم القلب.. وصوم المعدة!

جمال-أسعد

ذكريات رمضانية

محمد المعتصم

يجعل كلامنا | حلاوة البدايات.. الحلقات الأولى نموذجا

صور

مباراة الأهلى والهلال السوداني

صلاة التراويح بمسجد السيدة زينب

أول صلاة تروايح من مسجد الحسين

محطة تل أبيب

المزيد

تفاصيل جديدة: كيف أوقع "الشاباك" بخلية جنين التابعة للجهاد الإسلامي؟

ذروة التأهب.. تفاصيل خطة نشر القوات الإسرائيلية فى القدس والضفة

رئيس الوزراء الإسرائيلى يهنئ ملك الأردن بحلول شهر رمضان