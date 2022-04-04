هدى المفتي تجسد ببراعة دور ضحية تحرش في مسلسل «سوتس بالعربي»

نقلت لنا النجمة هدى المفتي عبر أدائها المتميز مشاعر فتاة تعرضت للتحرش من مديرها فى العمل ليلمس الدور قلوب العديد من الفتيات اللاتي تعرضن للتحرش.

وظهرت هدى المفتي في الحلقة الثانية من مسلسل “سوتس بالعربي” بمظهر يختلف عن الشكل الذي اعتادت الظهور به في أعمال سابقة، وهو ما يتناسب مع شخصية مي التي تعرضت للتحرش والفصل التعسفي وتشعر بالقهر وانتهاك حرمتها.



وخلال مقابلتها مع أحمد داوود (أدم منصور)، المحامي تحت التمرين، روت لنا هدى المفتي (مي) عن تقاصيل التحرش الذي تعرضت له من مديرها في العمل وقالت: "في يوم كان عندنا شغل كتير أوي وطلب من كل الناس فى المكتب تمشي وخلاني أنا أستنى، فضلت قاعدة بشتغل لحد الساعة 9 وبعد كده طلب مني إني أنزل أجيب حاجة من المخزن ونزلت وزي ما توقعت نزل ورايا وحاول إن هو يتعدى عليه".



وتتشابه تلك القضية مع قضية العديد من الفتيات اللاتي تعرضن لموقف مشابه وواجهن التشكيك في حقيقة قصتهن خاصة في ظل عدم وجود شهود وقت حدوث الواقعة مما يجعل الفتيات تواجه أمرين: صدمتهن النفسية بعد حدوث الواقعة وظلم المجتمع لهن الذي قد يتهمهن بالتجني على الرجال.



مسلسل “سوتس بالعربي” هو النسخة المصرية لمسلسل الدراما القانونية الأمريكي الذي يحمل نفس الاسم، والذي حقق نجاحاً كبيراً على مدار تسعة مواسم (2011 – 2019).

وهو بطولة نخبة من النجوم من بينهم النجم آسر ياسين والنجمة صبا مبارك و النجم أحمد داوود والنجمة تارا عماد والنجمة ريم مصطفى والنجم محمد شاهين والمسلسل من تأليف محمد حفظي وياسر عبد المجيد، وإخراج عصام عبد الحميد وإنتاج طارق الجنايني.