الإثنين 04 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«مرصد الكهرباء»: الزيادة الاحتياطية في الإنتاج اليوم 20 ألفًا و150 ميجاوات

الكهرباء
الكهرباء

أعلن مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن الزيادة الاحتياطية في الإنتاج، اليوم، تبلغ 20 ألفًا و150 ميجاوات.

وأشار المرصد في نشرته إلى أنه لم يتم أمس الأول الأحد، خفض أي أحمال، سواء عن طريق الفصل الإجباري أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.

وذكر أن الحمل الأقصى المتوقع مساء اليوم، يبلغ نحو 26 ألفا و500 ميجاوات، مقابل 26 ألفا و200 ميجاوات الحمل الأقصى مساء أمس الأحد، مشيرًا إلى أن الحمل الأدنى بلغ نحو 17 ألفًا و407 ميجاوات.

ونوه إلى أن مؤشر حالة الحمل ظَهر اليوم باللون الأخضر، وهذا يعني أن «الاستهلاك أقل من الإنتاج» منذ منتصف الليل، وكان قد ظهر أمس باللون الأخضر طوال اليوم.

مرصد الكهرباء أقصي حمل مسائي اليوم ميجاوات

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