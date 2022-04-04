بروتوكول تعاون بين «الشراء الموحد» و«سونوفا السويسرية» لتنفيذ مبادرات إعاقة السمع

قام الدكتور عمر عبد العزيز، مدير المكتب الفني لهيئة الشراء الموحد، وعمر باجين العضو المنتدب لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لشركة سونوفا السويسرية، والسيد انطوان رمزي رئيس شركة سيجما بتوقيع بروتوكول تعاون يهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية بين الجانبين وتبادل الخبرات في مجال الأعمال والاستثمارات في قطاع الرعاية الصحية والصناعات التي تشملها، وذلك في إطار تنظيم المعرض والمؤتمر الطبي الافريقي الاول “Africa Health ExCon”،

وقالت هيئة الشراء الموحد، إن البروتوكول ينص على أن تشارك شركة سونوفا، من خلال ممثلها المحلي في مصر سيجما للاستيراد والتصدير، مع الهيئة في تنفيذ مبادرات إعاقة السمع التي ستقام في بلدين أفريقيين، وذلك بحضور كل من اللواء الدكتور بهاء الدين زيدان، رئيس هيئة الشراء الموحد، و السفيرة ايفون باومان السفيرة السويسرية بمصر.

وكان وقع كل من الدكتور عمر عبد العزيز مدير المكتب الفني و كمال عبد المالك عضو مجلس ادارة الجمعية بروتوكول تعاون بين الهيئة المصرية للشراء الموحد و جمعية رجال الاعمال المصرية السويسرية، بحضور اللواء طبيب بهاء الدين زيدان رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والسيدة إيفون باومان السفيرة السويسرية في مصر.

ويهدف بروتوكول التعاون الي إنشاء منصة لتسهيل زيادة التعاون بين الهيئة المصرية للشراء الموحد والجمعية و تعزيز العلاقات التجارية وتبادل المعلومات بين الكيانين لدعم تطوير الرعاية الصحية في مصر وتحفيز فرص الاستثمار للشركات السويسرية في مصر ودعم توطين التصنيع الذي سيخلق العديد من فرص العمل و نقل المعرفة المتخصصة إلى قطاع الرعاية الصحية.

وعلى الصعيد تقوم الجمعية بدورها للتسويق للمعرض والمؤتمر الطبي الافريقي الاول Africa Health ExCon بين الشركات السويسرية والذي سيقام في ٥-٦-٧ يونيو ٢٠٢٢ في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية.