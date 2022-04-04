طلب إحاطة بشأن وجود تجاوزات بجمعية خيرية بالزقازيق

تقدم النائب عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى وزير التضامن بشأن بعض الجمعيات الخيرية بالزقازيق التي تعمل في مجال رعاية كبار السن من المشردين، حيث من المطلوب إحاطة المجلس بأوضاع الجمعية وغيرها من الجمعيات التي تعمل في ذات المجال أمام من حيث عدم صرف مرتبات العاملين بالجمعية من الاخصائيين والمشرفين وكذلك القائمين على حالات مسنة من المرضى النفسيين وأصحاب الحالات العقلية الخاصة حيث لم يصرف مرتباتهم منذ أكثر من ٦ أشهر ومن يتقدم بشكوى يتم توجيه عقاب له سواء بالخصم أو بالفصل.

وطالب مغاوري، في الطلب المقدم منه بضرورة مراجعة الأوضاع المالية والإدارية لتلك المؤسسات، ووضعها تحت رقابة وزارة التضامن أكثر من ذلك بعد التأكد من صدور ترخيص بعملها.

وكان وافق مجلس النواب، نهائيا على مشروع قانون بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية.

ونص مشروع القانون في مادته الأولى على أنه: استثناءً من حكم المادة (37) من قانون الخدمة المدنية بالقانون رقم (81) لسنة 2016، يُعجل استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام هذا القانون ليصبح الأول من أبريل 2022، وتكون هذه العلاوة بنسبة 8% من الأجر الوظيفي لكل منهم في 31 مارس 2022 بحد أدنى 100 جنيه شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الوظيفي للموظف في أول أبريل 2022، وذلك دون الإخلال باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة طبقا لنص المادة ( 37) المشار إليها في موعدها الأول من يوليو 2023".

وفي مادته الثانية، نص على يُعجل استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، لتصبح في الأول من أبريل 2022، واعتبارا من هذا التاريخ يُمنح هؤلاء العاملين علاوة خاصة بنسبة ( 15%) من الأجر الأساسي لكل منهم في 31 مارس 2022، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى (100) جنيه شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل، وتُضم إليه اعتبارا من 1/4/2022 ".