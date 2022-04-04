الإثنين 04 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«الدولية للطاقة» تبحث الإفراج عن شحنة جديدة من مخزون النفط الاستراتيجي

الوكالة الدولية للطاقة
الوكالة الدولية للطاقة

تبحث الوكالة الدولية للطاقة IEA قرار جديد بالإفراج عن مخزون نفطي من احتياطيات الطوارئ استجابة لاضطراب السوق الناجم عن الغزو الروسي لأوكرانيا، مما يؤكد التزامهم القوي والموحد بتحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية.

وأكدت الوكالة الدولية للطاقة IEA، أنه تم التوصل إلى الاتفاق في اجتماع غير عادي لمجلس إدارة وكالة الطاقة الدولية، والذي عقد على المستوى الوزاري وترأسه وزيرة الطاقة الأمريكية جينيفر جرانهولم.

وأوضحت الوكالة الدولية للطاقة IEA، أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل الإصدار الجديد لمخزون الطوارئ في أوائل الأسبوع المقبل. تأتي الاتفاقية في أعقاب الإجراءات السابقة التي اتخذتها الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية، وتم الإعلان عنها الشهر الماضي، وتعهدت بتقديم إجمالي 62.7 مليون برميل فيها.

وكرر وزراء وكالة الطاقة الدولية الإعراب عن مخاوفهم بشأن تأثيرات أمن الطاقة للإجراءات الفظيعة التي اتخذتها روسيا، وأعربوا عن دعمهم للعقوبات التي يفرضها المجتمع الدولي ردًا على ذلك.

وأعرب الوزراء عن تضامنهم مع شعب أوكرانيا وحكومته المنتخبة ديمقراطياً في مواجهة الانتهاك الروسي المروع وغير المبرر لسيادة أوكرانيا وسلامتها الإقليمية. كما شجع مجلس الإدارة الدول الأعضاء على دعم أوكرانيا في توريد المنتجات النفطية.

وأشار الوزراء إلى أن الحرب الروسية في أوكرانيا لا تزال تضع ضغوطًا كبيرة على أسواق النفط العالمية، مما يؤدي إلى زيادة تقلب الأسعار. يحدث هذا على خلفية المخزونات التجارية التي هي عند أدنى مستوى لها منذ عام 2014 والقدرة المحدودة لمنتجي النفط على توفير إمدادات إضافية على المدى القصير. كما أشار الوزراء إلى الصعوبات الخاصة في أسواق الديزل.

ويمتلك أعضاء وكالة الطاقة الدولية مخزونات طوارئ تبلغ 1.5 مليار برميل. ستكون اتفاقية اليوم هي المرة الخامسة التي تطلق فيها وكالة الطاقة الدولية مخزونات الطوارئ. تم اتخاذ إجراءات جماعية سابقة في أعوام 1991 و2005 و2011 و1 مارس 2022.

الدولية للطاقة الإفراج شحنة جديدة مخزون نفط الاستراتيجي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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