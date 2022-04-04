التحفظ على 190 حالة إشغال متنوع وتحرير 45 محضرا في حملات مكبرة بالإسكندرية

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على رؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية بتكثيف حملات إزالة الإشغالات والتعديات بالتزامن مع شهر رمضان المبارك، وذلك لردع أي مخالفات، مؤكداً على ضرورة الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين، والاهتمام برفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطن السكندري.

وفي هذا الصدد؛ نفذ حي المنتزة أول برئاسة المهندسة جيهان مسعود، حملة استهدفت شوارع خالد بن الوليد، وابو العرب، وخلف 56 وش 57، مسجد الإيمان، السباعي، وشارع بن شاكر وشارع الزرقاني.

واستجابة لشكاوى أحد المواطنين من وجود حواجز حديد واسمنت حول أحد المدارس والشوارع المحيطة بها، تم شن حملة لإزالة جميع الحواجز. هذا وأسفرت تلك الحملات عن رفع نحو 50 حالة إشغال متنوع.

ونفذت الأجهزة التنفيذية بحي شرق تحت إشراف محارب هيلع رئيس الحي، حملة انضباطية شاملة للمرور على شوارع سيدي جابر وكليوباترا، بمشاركة عدد من الجهات المختصة، حيث أسفرت عن تحرير عدد (٣٠) محضر متنوع، وضبط عدد (٢٠) حالة إشغال.

كما نفذ الحي حملة استهدفت إزالة الإشغالات والمخالفات على طريق محور المحمودية وشارع سكينة، مع استمرار التمركز في شارع الزهور بالحضرة ومحيط كوبري العوايد لمنع عودة الإشغالات مرة أخرى.

وشن حي وسط برئاسة عزة سعد، عدد من الحملات المكبرة لإزالة الإشغالات استهدفت شوارع الزهور، سوق شيديا، عمر لطفي، الجواهر، بورسعيد،، سويتر مسجد العطارين، الخديوى ، محرم بك، وسعد زغلول، حيث أسفرت عن رفع ٤٠ حالة إشغال.

كما شن الحي حملة للتفتيش على المنشآت والصيدليات، بشوارع: كوبري الجامعة،محمد شفيق غربال،وطريق الجيش، أسفرت عن تحرير ١٣ محضر و٢ انذار، وإعدام ١٠٠ كجم زيت هالك، وتحصيل ٨ آلاف جنبه غرامات فورية، ورفع ٤٠ حالة إشغال.

كما نفذ حي وسط حملة لإزالة الإشغالات من شوارع : ميدان سعد زغلول ,بولاناكي, شامبليون ,الميناء الشرقية، ابن حزم ،علي الخشخاني، دينوقراط ،صفية زغلول، المحور، عمر لطفي ،وسوق شيديا، حيث أسفرت عن رفع ٢٠ حالة إشغال.

وشن الحي حملة أخرى لإزالة الإشغالات من شوارع: ابن شجاع ،قنال السويس ،محور المحمودية، وطاغور، وأسفرت عن رفع ٢٠ حالة إشغال.