الإثنين 04 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

التحفظ على 190 حالة إشغال متنوع وتحرير 45 محضرا في حملات مكبرة بالإسكندرية

حملات بأحياء الإسكندرية
حملات بأحياء الإسكندرية

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على رؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية بتكثيف حملات إزالة الإشغالات والتعديات بالتزامن مع شهر رمضان المبارك، وذلك لردع أي مخالفات، مؤكداً على ضرورة الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين، والاهتمام برفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطن السكندري.

وفي هذا الصدد؛ نفذ حي المنتزة أول برئاسة المهندسة جيهان مسعود، حملة استهدفت شوارع خالد بن الوليد، وابو العرب، وخلف 56 وش 57، مسجد الإيمان، السباعي، وشارع بن شاكر وشارع الزرقاني. 

واستجابة لشكاوى أحد المواطنين من وجود حواجز حديد واسمنت حول أحد المدارس والشوارع المحيطة بها، تم شن حملة لإزالة جميع الحواجز. هذا وأسفرت تلك الحملات عن رفع نحو 50 حالة إشغال متنوع.

IMG-20220404-WA0013

ونفذت الأجهزة التنفيذية بحي شرق تحت إشراف محارب هيلع رئيس الحي، حملة انضباطية شاملة للمرور على شوارع سيدي جابر وكليوباترا، بمشاركة عدد من الجهات المختصة، حيث أسفرت عن تحرير عدد (٣٠) محضر متنوع، وضبط عدد (٢٠) حالة إشغال. 

كما نفذ الحي حملة استهدفت إزالة الإشغالات والمخالفات على طريق محور المحمودية وشارع سكينة، مع استمرار التمركز في شارع الزهور بالحضرة ومحيط كوبري العوايد لمنع عودة الإشغالات مرة أخرى.

وشن حي وسط برئاسة عزة سعد، عدد من الحملات المكبرة لإزالة الإشغالات استهدفت شوارع الزهور، سوق شيديا، عمر لطفي، الجواهر، بورسعيد،، سويتر مسجد العطارين، الخديوى ، محرم بك، وسعد زغلول، حيث أسفرت عن رفع ٤٠ حالة إشغال. 

IMG-20220404-WA0012

كما شن الحي حملة للتفتيش على المنشآت والصيدليات، بشوارع:  كوبري الجامعة،محمد شفيق غربال،وطريق الجيش، أسفرت  عن تحرير ١٣ محضر و٢ انذار، وإعدام ١٠٠ كجم زيت هالك، وتحصيل ٨ آلاف جنبه غرامات فورية، ورفع ٤٠ حالة إشغال.

كما نفذ حي وسط حملة لإزالة الإشغالات من شوارع : ميدان سعد زغلول ,بولاناكي, شامبليون ,الميناء الشرقية، ابن حزم ،علي الخشخاني، دينوقراط ،صفية زغلول، المحور، عمر لطفي ،وسوق شيديا، حيث أسفرت عن رفع ٢٠ حالة إشغال. 

IMG-20220404-WA0011

وشن الحي حملة أخرى لإزالة الإشغالات من شوارع: ابن شجاع ،قنال السويس ،محور المحمودية، وطاغور، وأسفرت عن رفع ٢٠ حالة إشغال.

IMG-20220404-WA0010
IMG-20220404-WA0010
الإسكندرية رؤساء الأحياء شهر رمضان المبارك الأجهزة التنفيذية الاستجابة الفورية

رئيس التحرير

وائل لطفي

لماذا يكره الإخوان «الاختيار»؟

الأكثر قراءة

موعد عرض مسلسل الاختيار 3 على قناة ON وتوقيت الإعادة

وكيل التعليم بالوادي الجديد يحيل مدرسة ابتدائي للتحقيق

أخبار فاتتك.. لبنان يعلن الإفلاس وزيادة أسعار الوقود خلال أيام

تردد قناة dmc دراما الجديد 2022.. الخريطة الكاملة للمسلسلات

مصرع طالب صدمه جرار زراعى أسفل كوبرى كفر شكر فى القليوبية

موعد آذان صلاة المغرب في أول أيام رمضان 2022 بالقاهرة والمحافظات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

سر الرجل الوحيد الذى هزم قلبى

رشا عبدالمنعم

المسرح والحرية

محمد العسيري

دمعة على باب الحسين.. وردة على قبر الحسينى

ماجد حبته

جهود عربية لحل الأزمة الأوكرانية!

لواء.حمدى البطران

المثقفون والخرافة (2)

القس. رفعت فكرى

صوم القلب.. وصوم المعدة!

جمال-أسعد

ذكريات رمضانية

محمد المعتصم

يجعل كلامنا | حلاوة البدايات.. الحلقات الأولى نموذجا

صور

مباراة الأهلى والهلال السوداني

صلاة التراويح بمسجد السيدة زينب

أول صلاة تروايح من مسجد الحسين

محطة تل أبيب

المزيد

تفاصيل جديدة: كيف أوقع "الشاباك" بخلية جنين التابعة للجهاد الإسلامي؟

ذروة التأهب.. تفاصيل خطة نشر القوات الإسرائيلية فى القدس والضفة

رئيس الوزراء الإسرائيلى يهنئ ملك الأردن بحلول شهر رمضان