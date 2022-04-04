الإثنين 04 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 9 عاطلين بهيروين وحشيش وسلاح في حملة أمنية بالقليوبية

هيروين
هيروين

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط 9 عاطلين خلال حملة أمنية موسعة، بحوزتهم كمية من المواد المخدرة مختلفة الأنواع، بينها الحشيش والهيروين والشادو البودر والأقراص المخدرة.

و تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأموري مراكز وأقسام الشرطة بالقليوبية، بشن حملة مكبرة على الخارجين عن القانون من مروجي المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية.

وأسفرت الحملة عن ضبط 9 عاطلين بقها وطوخ وبنها وشبرا الخيمة بنها والقناطر الخيرية والخانكة وشبين القناطر، وبحوزتهم ( 4 أسلحة نارية وعدد من الطلقات من ذات العيار، بالإضافة إلى 85 جراما من مخدر الهيروين، و45 جراما من مخدر الحشيش، و240 جراما من مخدر البودر، و100 جرام من مخدر الإستروكس، و750 جراما من مخدر الهيدرو).

وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنها تلك الحملات، أقروا جميعا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتحررت المحاضر اللازمة، وجرى عرضها على النيابة التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، واستعجال تحريات رجال المباحث حول الوقائع.

امن القليوبية حملة أمنية المواد المخدرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

لماذا يكره الإخوان «الاختيار»؟

الأكثر قراءة

موعد عرض مسلسل الاختيار 3 على قناة ON وتوقيت الإعادة

أخبار فاتتك.. لبنان يعلن الإفلاس وزيادة أسعار الوقود خلال أيام

تردد قناة dmc دراما الجديد 2022.. الخريطة الكاملة للمسلسلات

«تداول زيت غير صالح للاستهلاك الآدمى بالأسواق».. الحكومة ترد

مصرع طالب صدمه جرار زراعى أسفل كوبرى كفر شكر فى القليوبية

موعد آذان صلاة المغرب في أول أيام رمضان 2022 بالقاهرة والمحافظات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

سر الرجل الوحيد الذى هزم قلبى

رشا عبدالمنعم

المسرح والحرية

محمد العسيري

دمعة على باب الحسين.. وردة على قبر الحسينى

ماجد حبته

جهود عربية لحل الأزمة الأوكرانية!

لواء.حمدى البطران

المثقفون والخرافة (2)

القس. رفعت فكرى

صوم القلب.. وصوم المعدة!

جمال-أسعد

ذكريات رمضانية

محمد المعتصم

يجعل كلامنا | حلاوة البدايات.. الحلقات الأولى نموذجا

صور

مباراة الأهلى والهلال السوداني

صلاة التراويح بمسجد السيدة زينب

أول صلاة تروايح من مسجد الحسين

محطة تل أبيب

المزيد

تفاصيل جديدة: كيف أوقع "الشاباك" بخلية جنين التابعة للجهاد الإسلامي؟

ذروة التأهب.. تفاصيل خطة نشر القوات الإسرائيلية فى القدس والضفة

رئيس الوزراء الإسرائيلى يهنئ ملك الأردن بحلول شهر رمضان