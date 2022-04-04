ضبط 9 عاطلين بهيروين وحشيش وسلاح في حملة أمنية بالقليوبية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط 9 عاطلين خلال حملة أمنية موسعة، بحوزتهم كمية من المواد المخدرة مختلفة الأنواع، بينها الحشيش والهيروين والشادو البودر والأقراص المخدرة.

و تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأموري مراكز وأقسام الشرطة بالقليوبية، بشن حملة مكبرة على الخارجين عن القانون من مروجي المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية.

وأسفرت الحملة عن ضبط 9 عاطلين بقها وطوخ وبنها وشبرا الخيمة بنها والقناطر الخيرية والخانكة وشبين القناطر، وبحوزتهم ( 4 أسلحة نارية وعدد من الطلقات من ذات العيار، بالإضافة إلى 85 جراما من مخدر الهيروين، و45 جراما من مخدر الحشيش، و240 جراما من مخدر البودر، و100 جرام من مخدر الإستروكس، و750 جراما من مخدر الهيدرو).

وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنها تلك الحملات، أقروا جميعا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتحررت المحاضر اللازمة، وجرى عرضها على النيابة التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، واستعجال تحريات رجال المباحث حول الوقائع.