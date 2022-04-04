الإثنين 04 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

أحياء الإسكندرية تواصل أعمال تجميل الحدائق والميادين (صور)

تجميل وتطوير شوارع
تجميل وتطوير شوارع وميادين الإسكندرية

تابع رؤساء أحياء الإسكندرية، أعمال تجميل وتطوير الحدائق بالشوارع والميادين ورفع كفاءة الإضاءة العامة ودهان الأعمدة الزخرفية وغيرها من أعمال التطوير.

يأتي ذلك في إطار تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالاهتمام بالمظهر الجمالي والحضاري للمدينة ورفع كفاءة وتطوير جميع أنحاء وضواحي الإسكندرية وذلك بالتزامن مع شهر رمضان المبارك. 

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تجميل وتطوير شوارع وميادين الإسكندرية 

وفي هذا الصدد؛ تابعت المهندسة سحر شعبان رئيس حي غرب، فاعليات مبادرة “شجره تساوي حياة” التي أطلقتها وزارة التنمية المحلية، وتقام تحت رعايه اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية. حيث تم إطلاق الفاعليات بعدد من المدارس بنطاق الحي، بهدف تثقيف الطلاب بأهمية زراعة الاشجار وأنواعها وطرق زراعتها والحفاظ عليها.

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تجميل وتطوير شوارع وميادين الإسكندرية 

وواصل حي العجمي برئاسة السيد موسى، أعمال رفع كفاءة المسطحات الخضراء بنطاق الحي، حيث تم رفع كفاءة حديقة البوابة ٨ والنافورة بها استعدادا لتشغيلها، وإستكمال أعمال الري وتفصيص جازانيا بحديقة إسكندرية للبترول و أحواض جامع البترول والاحواض بالجزيرة الوسطى أمام قسم شرطة الدخيلة، وتقليم الأشجار بشارع أبويوسف القديم خلف الأورمان، وأعمال الصيانة الدورية والنظافة بمشتل المكس، ورفع مخلفات أعمال التقليم بالجزيرة الوسطى من أمام مستشفى عباس حلمي وحتى حديقة البوابة ٨ أمام الهايبر.

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تجميل وتطوير شوارع وميادين الإسكندرية 

وتابعت عزة سعد رئيس حي وسط، أعمال صيانة الكشافات بنفق قنال السويس، وصيانة الأعمدة الديكورية بطريق كارفور، بالإضافة الي تركيب كشافات ليد بشارع الاسكندراني محرم بك، وصيانة وإنارة شارعي التل الكبير والمأمون.

وقامت الأجهزة التنفيذية بحي الجمرك برئاسة الدكتورة رباب مدني، باستكمال أعمال دهان البلدورات بطريق الكورنيش بالجزيرة الوسطى. 

كما قام حي العامرية ثان برئاسة اللواء أشرف بهجت، بأعمال تنظيف ورى وإزالة  الحشائش الضارة بحديقة الناصرية القديمة، بالإضافة إلى استمرار رفع كافة جميع المسطحات الخضراء بنطاق الحي.

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تجميل وتطوير شوارع وميادين الإسكندرية 

وفي حي المنتزة ثان، تابع اللواء حسن الجمال رئيس الحي أعمال التأهيل اللازمة لجميع الحدائق بنطاق الحي، حيث تم تنظيف أحواض النباتات والحديات المتواجدة بمحور المعمورة ، وري المسطحات الخضراء المتواجدة بمثلث يثرب بأبي قير، إلى جانب قص وتهذيب الأشجار وري الزراعات بمحور شيراتون المنتزه، ومنطقة أبي قير. 

وكذلك تقليم وتبليط نخيل البرتشارديا بشارع 30 أبو كمال، وري وتنظيف المسطحات الخضراء المتواجدة بشارع مصطفى كامل أمام أسكوت.

الأعمدة الزخرفية أحياء الإسكندرية تجميل وتطوير الحدائق بالشوارع شهر رمضان المبارك

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