الإثنين 04 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

رفض دعوى رئيس «مياه قنا» ضد المحافظ وآخرين

محكمة قنا
محكمة قنا

رفضت محكمة قنا الابتدائية، الدعوى رقم 109  لسنة 2019 المقامة من رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا والعضو المنتدب بصفته، ضد محافظ قنا بصفته ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا بصفته ورئيس الوحدة المحلية لقرية دندرة بصفته بحالتها، وألزمت المدعي بالمصروفات وخمسة وسبعين جنيها أتعاب محاماة.

تبين من وقائع الدعوى أن المدعي بصفته عقد الخصومة مع المدعى عليهم مطالبا بإلزامهما متضامنين فيما بينهما بأن يؤديا للطالب قيمة الريع وتسليم العين محل التداعي للطالب بصفته، بما عسى أن يكون عليها من شواغل وقت التسليم واستند المدعي في دعواه إلى القرار الجمهوري رقم 249  لسنة 2006  بنقل جميع الأصول الخاصة بعمليات مياه الشرب والصرف الصحي من وحدات الإدارة المحلية إلى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى والشركات التابعة لها ومن ضمن هذه الأصول عملية  مقر ورشة الصيانة بشبكة مياه دندرة والصادر بها مشروع النزع رقم 11509 وأن المدعى عليه الثالث يضع يده، وضع غاصب دون سند قانوني، ما حدا بالمدعي بصفته لإقامة الدعوى الراهنة.

 

 

محكمة قنا شركة مياه الشرب قنا

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