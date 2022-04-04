مصرع 20 شخصًا فى أعمال شغب داخل سجن بالإكوادور

لقى ما لا يقل عن 20 شخصًا مصرعهم عقب اندلاع أعمال شغب في أحد السجون بجنوب الإكوادور.

وقال وزير الداخلية الإكوادوري باتريسيو كاريلو، وفقا لشبكة "فرانس 24"، اليوم الإثنين، إن 5 من النزلاء أصيبوا في الاشتباك الذي اندلع في سجن "إل توري" في مدينة كوينكا، مشيرا إلى أنه تم السيطرة على أعمال الشغب بعد نشر 800 شرطي و200 من أفراد القوات المسلحة.

واندلعت أعمال الشغب في قسم الحراسة المشددة بالسجن، فيما طالب كاريلو بسن قوانين تسمح بحرمان أولئك الذين يقومون بأعمال العنف من جميع مزايا السجن.

وبذلت الإكوادور جهدا كبيرا في السنوات الأخيرة؛ لاحتواء عنف السجون المرتبط بالعصابات الذي بلغت حصيلته 320 قتيلاً عام 2021.