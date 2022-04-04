الإثنين 04 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 13 عاملًا إثر انقلاب سيارة بمحور 30 يونيو بالإسماعيلية

انقلاب سيارة
انقلاب سيارة

أصيب 13 عاملًا في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بمحور 30 يونيو، بنزلة اتجاه القاهرة بطريق "الإسماعيلية- القاهرة الصحراوي". 

 وعلى الفور دفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسن درويش، بـ 9 سيارات إسعاف وتم نقل المصابين إلى المجمع الطبي بالإسماعيلية لتلقي العلاج.

تلقى اللواء منصور لاشين، مدير أمن الإسماعيلية، اخطارًا من الدكتور حسن درويش، مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية يفيد بانقلاب سيارة تقل عمال بمحور 30 يونيو بنزله اتجاه القاهرة بطريق "مصر الإسماعيلية الصحراوي". 

 وأسفر الحادث عن إصابة 13عاملًا وتم نقلهم إلى المجمع الطبي بالإسماعيلية لتلقي العلاج، وتنوعت إصاباتهم بين كدمات وسحجات وقصور وجروح بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

حادث انقلاب سيارة محور 30 يونيو

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