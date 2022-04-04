الإثنين 04 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 4625 قضية في مجال منع تداول الشيشة

تداول الشيشة
تداول الشيشة

واصلت وزارة  الداخلية حملاتها الرقابية لملاحقة غير الملتزمين بالإجراءات الاحترازية، حيث نجحت في ضبط 4625 قضية في مجال منع تداول الشيشة بإجمالي مضبوطات (26241) شيشة، وغلق 18963 محلا مخالفا لقرار الغلق.

وأسفرت الجهود عن ضبط 211814 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد 210455 شخص، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة حيال 1359 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة.

جاء ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الإحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا) للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس، وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة ، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية.

وزارة الداخلية الاجراءات الاحترازية تداول الشيشة

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