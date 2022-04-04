إزالة 76510 حالة تعدي على نهر النيل

أكدت وزارة الموارد المائية والري، مواصلة قطاع حماية وتطوير نهر النيل والإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات، تنفيذ حملات لإزالة التعديات على نهر النيل ومنافع الري والصرف، بجانب إحالة المخالفات الخاصة بالتعديات على نهر النيل والمجاري المائية ومنافع الري والصرف إلى النيابة العسكرية.

استرداد أراضى الدولة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية

وشن قطاع حماية النيل بوزارة الموارد المائية والري، الاثنين، حملات إزالة موسعة للمخالفات تضمنت تنفيذ 16 إزالة في نطاق محافظتى "سوهاج وقنا "، وبذلك يصبح إجمالي المخالفات التي تمت إزالتها على نهر النيل 76510 إزالة منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل واسترداد أراضي الدولة، وفي إطار الحد من المخالفات والتعديات وإزالتها على نفقة المخالفين بالتعاون مع قوات الأمن وأجهزة المحليات.

من جهته قال المهندس علاء خالد، رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل بوزارة الري، إنه يتم العمل للحفاظ على مجرى نهر النيل من كافة أنواع وأحجام التعديات والمخالفات، إضافة إلى مواجهة مصادر التلوث و أنواع الحشائش بما يضمن سلامة التصرفات المائية اللازمة لكافة الإحتياجات والقطاعات.

كما أوضح رئيس القطاع لـ " الدستور "، إصدار أوامر التشغيل والمتابعة المستمرة واليومية لرصد أية تعديات وملوثات في نهر النيل وفرعيه، وإزالتها على نفقة المخالفين، وذلك بهدف الحفاظ على الموارد المائية المتاحة وحسن استغلالها سواء بغرض الزراعة أو مياه الشرب.

الجدير بالذكر، أنه تم إطلاق الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل واسترداد أراضى الدولة فى عام 2015 ، وذلك بهدف مواجهة كافة أشكال وأحجام التعديات المرتكبة على الترع والمصارف والمجاري المائية والرياحات بمختلف محافظات مصر.