الإثنين 04 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أوكرانيا: إصابة أكثر من 30 شخصا فى قصف على مدينة خاركيف

قصف على مدينة خاركيف
قصف على مدينة خاركيف

قتل 7 أشخاص على الأقل وأصيب 34 آخرون في قصف روسي على مدينة خاركيف شرقي أوكرانيا، وفقا للمدعي العام الإقليمي.

وجاء في منشور لمكتب المدعي في خاركيف عبر تيليجرام أن 3 أطفال من بين المصابين، علاوة على تضرر 10 منازل.

وكان القائد العسكري الإقليمي أوليج سينيجوبوف قد ذكر في تصريحات تلفزيونية نقلتها أوكراينسكا برافدا في وقت سابق أن ما لا يقل عن 23 شخصا أصيبوا وقتل آخرون.

وأعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، أن أكثر من 1400 شخص مدني قُتلوا وأُصيب أكثر من ألفي مدني، بسبب القتال في أوكرانيا منذ 24 فبراير الماضي وحتى 2 أبريل الجاري.

وقالت المفوضية في بيان: "منذ 24 فبراير 2022 وحتى 2 أبريل 2022، سجل مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وفاة وإصابة 3455 شخصا بين صفوف المدنيين" .

وأوضحت المفوضية أنها رصدت وفاة 1417 شخصا، وإصابة 2038 شخصا من المدنيين خلال الأعمال القتالية في أوكرانيا.

وحسب البيان، فإن من بين القتلى 201 سيدة و22 فتاة و40 طفلا، بالإضافة إلى 59 آخرين لم يتم تحديد جنسهم.

 

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