الإثنين 04 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

الاتصالات: عدد مستخدمى إنترنت الموبايل يقفز إلى 64 مليون عميل

مشتركي الإنترنت المحمول
مشتركي الإنترنت المحمول

كشف تقرير مؤشرات قطاع الاتصالات الصادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم، أن عدد مشتركي الإنترنت الثابت فائق السرعة، سجل نحو 10.18 مليون مشترك بنهاية يناير 2022، مقارنة بنحو 8.96 مليون مشترك عن نفس الفترة عام 2021، بزيادة سنوية بلغت نحو 1.22 مليون مشترك، بمعدل نمو سنوي 13.62%، وبمعدل نمو شهري 1.10%، بعد أن سجل في ديسمبر 2021 نحو 10.07 مليون مشترك، بزيادة قدرها 110 ألف مشترك جديد خلال شهر.

 

63.94 مليون مستخدم للإنترنت عبر المحمول 

 

وأضاف التقرير، الذي حصلت «الدستور» على نسخة منه، أن عدد مستخدمي الإنترنت عن طريق المحمول سجل نحو 63.94 مليون مستخدم بنهاية يناير 2022 ، مقارنة بنحو 50.49 مليون مستخدم عن نفس الفترة عام 2021، بزيادة سنوية بلغت 13.45 مليون مستخدم جديد بمعدل نمو سنوي بلغ 26.65%، وشهري بلغ 0.79% بعد أن سجل نحو 63.44 مليون مستخدم في ديسمبر 2021.

 

68.48 % نسبة مستخدمي الإنترنت من إجمالي مشتركي المحمول

 

وقال التقرير إن نسبة مستخدمي الإنترنت عن طريق التليفون المحمول من إجمالي مشتركي المحمول سجلت نحو 68.48% خلال شهر يناير الماضي مقارنة بنحو 51.65% عن نفس الفترة عام 2021 بمعدل نمو سنوي بلغ 16.83% وشهري نحو 7.15 % بعد أن سجلت نحو 61.33% خلال ديسمبر 2021.

 

وأضاف أن إجمالي عدد مستخدمي USB مودم سجلت نحو 2.25 مليون مستخدم خلال شهريناير الماضي مقارنة بنحو 4.12 مليون مستخدم عن نفس الفترة عام 2021 بتراجع سنوي سجل 45.29 % بعد ان تراجع مستخدمي الخدمة بنحو  1.87 عميل ، وبمعدل نمو شهري بلغ  8.73% بعد أن سجل خلال شهر ديسمبر 2021 نحو 2.07 مليون مستخدم بعد اتجاه المستخدمين لاقتناء الهواتف الذكية واللاب توب المحمول وتشغيل باقات الإنترنت عبر الموبايل.

 

36 % نسبة استحواذ القاهرة علي مستخدمي الإنترنت

 

وذكر أن التوزيع الجغرافي لمشتركي الإنترنت فائق السرعة الأرضي، استحوذت القاهرة الكبرى على نحو 36% من المشتركين، تلتها الدلتا بنحو 34%، ثم الوجه القبلي بنحو 15%، ومنطقة الإسكندرية ومطروح بنحو 10%، وأخيرًا مدن القناة وسيناء والبحر الأحمر بنحو 5%.

مؤشرات قطاع الاتصالات
مؤشرات قطاع الاتصالات
مشتركي الانترنت المحمول
مشتركي الانترنت المحمول
مشتركي الانترنت الثابت
مشتركي الانترنت الثابت
تقرير مؤشرات قطاع الاتصالات وزارة الاتصالات مشتركي الإنترنت الثابت يناير 2022 مستخدمي الانترنت المحمول

رئيس التحرير

وائل لطفي

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