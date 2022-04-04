الإثنين 04 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

صحيفة: أمن الدولة الأوكرانى يطرد صحفيا هولنديا من البلاد

صحفي
صحفي

جردت ادارة امن الدولة في أوكرانيا الصحفي الهولندي، روبرت دولمرز، من اعتماده وقررت طرده من البلاد بسبب صور التقطها لهجوم صاروخي بالقرب من أوديسا.

أفادت بذلك صحيفة "يدرلاندز داغبلاد" الهولندية، التي كان يعمل بها هذا لمراسل الصحفي، مشيرة إلى أنها نشرت الصور صباح يوم الأحد.

أما  الصحفي الهولندي روبرت دولمرز فقد لفت إلى أنه كان من أوائل الصحفيين الذين وصلوا إلى مكان الحادث ورأى بوضوح آثار الدخان.

 وجرى القبض على دولمرز وترحيله من البلاد بتهمة "إفشاء أسرار الدولة"، وبحسب الختم الذي وضع على  صفحات جواز سفره، فقد مُنع من دخول أوكرانيا لمدة 10 سنوات.

وصرّح رئيس تحرير الصحيفة الهولندية بعدم وجود دليل على أن دولمرز ارتكب أي خطأ، مشيرا إلى أن  جمع الأخبار بشكل حر ومستقل، ضروري للحصول على معلومات موثوقة في ظروف القتال.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قدد أعلن في 24 فبراير عن عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، استجابة لطلب بالمساعدة من قادة جمهوريتي دونباس. وشدد حينها على أن خطط موسكو لا تشمل احتلال الأراضي الأوكرانية، وتتمثل الأهداف في نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على النازية فيها.

وعلى صعيد آخر، اتهم سياسيون أوكرانيون القوات الروسية بالبلاد، بارتكاب أعمال عنف جنسية تستهدف السيدات والفتيات الأوكرانيات.

و قال نائب البرلمان أولكسي كونشارينكو، إنه تم العثور على جثث سيدات عاريات على جانب طريق ليسبعيدا عن كييف. وقال: "تدركون ما حدث"، مضيفا أنه بعد الاعتداء على السيدات، حاول الروس حرق جثثهن.
وقال عمدة قرية اربين قرب كييف، ألكسندر ماركوشين، إنه تم إطلاق النار على سيدات وفتيات في إربين، قائلا لإذاعة صوت ألمانيا "دويتشه فيله" إنه دهسهن بالدبابات.
ولم يصدر رد فوري على هذه المزاعم من جانب الروس.
وقال وزير الخارجية الأوكراني ديمترو كوليبا في رسالة مصورة نشرت على تويتر، إنه كلما تمكن الجيش الأوكراني من "تحرير" الأراضي المحتلة من جانب الروس بشكل أسرع، فإنه سوف يتم احترام المزيد من حقوق الإنسان هناك.
وقال كوليبا: "لن يتم اغتصاب سيدات، لن يضطر أطفال لمشاهدة أمهاتهن وهن يتعرضن للاغتصاب، لن يتعرض مدنيون للقتل"، مضيفا أن أوكرانيا طلبت مساعدة للقيام بذلك، وقال: "نحن نريد أسلحة الآن".

 

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