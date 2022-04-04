الإثنين 04 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مقتل 12 وإصابة آخرين فى أعمال عنف بسجن بالإكوادور

أعمال عنف بسجن بالإكوادور
أعمال عنف بسجن بالإكوادور

لقي 12 شخصا مصرعهم على الأقل وأصيب 10 آخرون خلال اندلاع أعمال عنف داخل أحد السجون الأوكرانية.

 

وقالت الحكومة الإكوادورية إن "ما لا يقل عن 12 سجينا قتلوا وأصيب آخرون خلال عنف عصابات في سجن "إل توري" بمدينة كوينكا"، واصفة ذلك بالحلقة الجديدة من أعمال العنف في السجون.

 

و أوضحت أن أعمال العنف في سجون الإكوادور مرتبطة بالصراع بين العصابات حول تهريب المخدرات، أسفرت عن مقتل 316 شخصا العام الماضي.

 

 وعلى صعيد آخر، قتل 11 شخصا على الأقل وأصيب 32 بجروح بعدما أحدثت فيضانات في الإكوادور تعد الأشد منذ نحو عقدين انزلاقا كبيرا للتربة في العاصمة كيتو، بحسب السلطات.

 

وفي شرق البلاد، تضررت محمية طبيعية جرّاء تسرّب نفطي فيما تلوّث نهر يمد مجتمعات من السكان الأصليين بالمياه.

 

واجتاحت تيارات مائية حملت معها الحجارة والوحول شارعا في العاصمة الإكوادورية، لتجرف السيارات وتغرق منازل وشوارع، وفق صور نشرتها أجهزة الطوارئ.


وأدت الأمطار الموسمية الغزيرة إلى فيضان منشأة لتجميع المياه، لتجتاح المياه تلة قريبة وصولا إلى ساحة رياضية حيث كان عدد من الأشخاص يتدربون، وفق ما أعلنت السلطات في مؤتمر صحافي عبر الإنترنت.

 

وأفاد رئيس بلدية كيتو سانتياغو غارديراس في البداية بأن "11 شخصا قتلوا وأصيب 15 شخصا وانهارت ثماني منشآت".

 

لكن سلطات البلدية ذكرت لاحقا أن عدد المصابين بلغ 32 وأضافت أن تم نقل العائلات المتضررة إلى مراكز إيواء.

 

وبدأت الفيضانات عند منحدرات بركان بيتشينتشا، المطل على العاصمة.
 

وذكر جارديراس أن أمطار الاثنين أدت إلى تساقط 75 لترا من المياه لكل متر مربّع بعد 3,5 لترات السبت، فيما يُتوقع هطول لترين لكل متر مربّع.

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