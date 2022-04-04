إيران: من المهم حاليا رفع الحصار الإنسانى بشكل كامل عن اليمن مع استمرار وقف إطلاق النار

دعت إيران إلى رفع "الحصار الإنساني" المفروض على اليمن بشكل كامل، تزامنا مع الهدنة التي أفضت إلى وقف إطلاق النار بين جماعة "أنصار الله" الحوثية والتحالف العربي.

وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن الوزير حسين أمير عبد اللهيان أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره العماني بدر بن حمد البوسعيدي، بحثا خلاله العلاقات الثنائية ووقف إطلاق النار في اليمن ومفاوضات فيينا.

وأعرب عبد اللهيان عن تقديره لـ "دور عمان البناء" في عملية وقف إطلاق النار في اليمن.

وقال: "من المهم حاليا رفع الحصار الإنساني بشكل كامل عن اليمن مع استمرار وقف إطلاق النار"، مشيرا إلى أن "إرسال المساعدات الإنسانية إلى الشعب اليمني أمر مهم جدا في الوقت الحاضر".

وحول مفاوضات فيينا، انتقد عبد اللهيان فرض إجراءات حظر أمريكي جديد على بعض الأفراد والشركات الإيرانية.

وقال إن إيران "على استعداد للوصول إلى اتفاق جيد ومستديم إلا أن الجانب الأمريكي مسؤول مباشر عن إطالة المفاوضات لغاية الآن بطرحه بعض المطالب الإضافية".

من جهته، رحّب وزير خارجية عمان بوقف إطلاق النار في اليمن، وتوجه بالشكر لإيران على "دورها وجهودها في هذا الشأن"، معربا عن أمله في أن يؤدي هذا الأمر إلى "توفير الأرضية اللازمة للمحادثات بين كافة الأطراف اليمنية وإعادة فتح حدود هذا البلد".