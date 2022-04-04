الإثنين 04 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الولايات المتحدة.. قتيل و11 جريحا فى إطلاق نار بحفل موسيقى فى دالاس

إطلاق نار في الولايات
إطلاق نار في الولايات المتحدة

أعلنت الشرطة الأمريكية مقتل شخص وإصابة 11 آخرين بجروح في إطلاق نار في حفل موسيقي أقيم في الهواء الطلق في دالاس.

 

وأوضحت الشرطة، في بيان لها، أن عناصرها استجابوا لاتصال الساعة 12:13 تقريبا، من صباح الأحد، وتوجهوا لحقل في جنوب شرق دالاس حيث أقيم حفل موسيقي.

 

وأشارت إلى أن تحقيقا أوليا خلص إلى أن شخصا أطلق نيران مسدس في الهواء خلال الحفل، ثم أطلق شخص آخر مجهول نيران مسدس باتجاه الحشد، لافتا إلى أنها عثرت قرب مسرح الحفل الموسيقي، على كيلون ديجوين غيلمور 26 عاما، ملقى على الأرض وقد أصيب بطلق ناري في رأسه.

 

وأضافت أن 11 شخصا آخرين أصيبوا خلال الحفل الموسيقي، وكلهم نقلوا إلى المستشفى إما على متن سيارات إسعاف أو في سيارات خاصة.

 

وتابعت أن شخصا واحدا يرقد في حالة حرجة بينما استقرت حالة باقي المصابين، مشيرة إلى أن 3 من المصابين كانوا من القصّر.

 

ولم تلق السلطات القبض على أحد حيث ما زالت الشرطة تحقق للوقوف على سبب إطلاق النار.

الولايات المتحدة موسيقى إطلاق نار الولايات المتحد ولايات المتحدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

لماذا يكره الإخوان «الاختيار»؟

الأكثر قراءة

موعد عرض مسلسل الاختيار 3 على قناة ON وتوقيت الإعادة

تردد قناة dmc دراما الجديد 2022.. الخريطة الكاملة للمسلسلات

موعد آذان صلاة المغرب في أول أيام رمضان 2022 بالقاهرة والمحافظات

مكتوب.. دعاء ثالث أيام رمضان 2022| دعاء اليوم الثالث من رمضان

أبرز تصريحات دينا الشربينى فى لقاءها الأول بعد انفصالها عن عمرو دياب

التشيك: احتياطاتنا من الغاز تكفى 30 يوما فقط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

سر الرجل الوحيد الذى هزم قلبى

رشا عبدالمنعم

المسرح والحرية

محمد العسيري

دمعة على باب الحسين.. وردة على قبر الحسينى

ماجد حبته

جهود عربية لحل الأزمة الأوكرانية!

لواء.حمدى البطران

المثقفون والخرافة (2)

القس. رفعت فكرى

صوم القلب.. وصوم المعدة!

جمال-أسعد

ذكريات رمضانية

محمد المعتصم

يجعل كلامنا | حلاوة البدايات.. الحلقات الأولى نموذجا

صور

أول صلاة تروايح من مسجد الحسين

مسجد الإمام الحسين يستقبل المصلين فى صلاة التراويح

أول صلاة تراويح من مسجد السلطان حسن

محطة تل أبيب

المزيد

تفاصيل جديدة: كيف أوقع "الشاباك" بخلية جنين التابعة للجهاد الإسلامي؟

ذروة التأهب.. تفاصيل خطة نشر القوات الإسرائيلية فى القدس والضفة

رئيس الوزراء الإسرائيلى يهنئ ملك الأردن بحلول شهر رمضان