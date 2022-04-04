الإثنين 04 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الاستخبارات البريطانية: القتال العنيف لا يزال مستمرا فى مدينة ماريوبول الأوكرانية

الغزو الروسى لأوكرانيا
الغزو الروسى لأوكرانيا

ذكرت الاستخبارات البريطانية، أن القتال العنيف لا يزال مستمرًا في مدينة ماريوبول الأوكرانية، حيث تحاول القوات الروسية الاستيلاء على المدينة المحاصرة.

ونقلت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية عن وزارة الدفاع البريطانية قولها إن ماريوبول ما زالت تتعرض لـ"ضربات مكثفة وعشوائية"، مضيفة أن القوات الأوكرانية "تقاوم بشدة" وتحتفظ بالسيطرة على المناطق الوسطى.

وأشارت وزارة الدفاع البريطانية إلى أن "ماريوبول تُعد هدفًا رئيسيًا للهجوم الروسي؛ لأنها ستؤمن ممرًا بريًا من روسيا إلى شبه جزيرة القرم".

روسيا استيلاء وزارة الدفاع روسية القوات الروسية بريطاني استخبارات الدفاع البريطاني وزارة الدفاع البريطانية الدفاع البريطانية

رئيس التحرير

وائل لطفي

لماذا يكره الإخوان «الاختيار»؟

الأكثر قراءة

موعد عرض مسلسل الاختيار 3 على قناة ON وتوقيت الإعادة

تردد قناة dmc دراما الجديد 2022.. الخريطة الكاملة للمسلسلات

موعد آذان صلاة المغرب في أول أيام رمضان 2022 بالقاهرة والمحافظات

مكتوب.. دعاء ثالث أيام رمضان 2022| دعاء اليوم الثالث من رمضان

أبرز تصريحات دينا الشربينى فى لقاءها الأول بعد انفصالها عن عمرو دياب

التشيك: احتياطاتنا من الغاز تكفى 30 يوما فقط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

سر الرجل الوحيد الذى هزم قلبى

رشا عبدالمنعم

المسرح والحرية

محمد العسيري

دمعة على باب الحسين.. وردة على قبر الحسينى

ماجد حبته

جهود عربية لحل الأزمة الأوكرانية!

لواء.حمدى البطران

المثقفون والخرافة (2)

القس. رفعت فكرى

صوم القلب.. وصوم المعدة!

جمال-أسعد

ذكريات رمضانية

محمد المعتصم

يجعل كلامنا | حلاوة البدايات.. الحلقات الأولى نموذجا

صور

أول صلاة تروايح من مسجد الحسين

مسجد الإمام الحسين يستقبل المصلين فى صلاة التراويح

أول صلاة تراويح من مسجد السلطان حسن

محطة تل أبيب

المزيد

تفاصيل جديدة: كيف أوقع "الشاباك" بخلية جنين التابعة للجهاد الإسلامي؟

ذروة التأهب.. تفاصيل خطة نشر القوات الإسرائيلية فى القدس والضفة

رئيس الوزراء الإسرائيلى يهنئ ملك الأردن بحلول شهر رمضان