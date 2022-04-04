سعر اليورو فى البنوك المصرية اليوم الإثنين 4-4-2022

استقر سعر اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 4-4-2022 ، خلال التعاملات الصباحية في البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة بالسوق المحلي المصري.



جاء متوسط سعر اليورو الأوروبي أمام الجنيه المصري ، خلال تعاملات اليوم أمام الجنيه المصري بالبنوك العاملة فى مصر، مسجلًا سعر 20.18 جنيه للشراء، و 20.51 للبيع.

تعرف على سعر اليورو في البنوك المصرية اليوم الإثنين 4-4-2022

وصل سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري إلى 20.11 جنيه للشراء، و20.30 جنيه للبيع داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية العاملة في السوق المحلية المصرية من حيث الأصول ،و تعرض شبكة فروع بنك مصر؛ ثاني أكبر المصارف الحكومية العاملة في السوق المحلية المصرية سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري على مستوى الشراء عند 20.11 جنيه، و 20.30 للبيع، سجلت مستويات سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري 20.05 جنيه للشراء، و 20.27 للبيع، داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية، بحسب آخِر تحديث للعملة الأوروبية.

وأعلنت شاشات تداول شبكة فروع البنك العربي الأفريقي الدولي مستويات سعر اليورو مقابل الجنيه المصري عند 20.07 جنيه للشراء، و 20.27 للبيع، نشرت شاشات التداول اللحظية وصول سعر شراء وبيع اليورو مقابل الجنيه المصري إلى 20.06 للبيع جنيه، و20.26 للشراء، بشبكة فروع البنك الأهلي المتحد، سجلت مستويات سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك المشرق عند 20.07 جنيه للشراء، و20.27 للبيع ، أظهرت شاشات التداول اللحظية داخل شركة مصر للصرافة مستويات سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري عند 20.11 جنيه للشراء، و 20.30 للبيع.