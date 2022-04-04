الإثنين 04 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الجيزة يجرى جولة مسائية لمتابعة أعمال التطوير بالعمرانية والطالبية

جولة محافظ الجيزة
جولة محافظ الجيزة

أجرى اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، جولة لتفقد أعمال التطوير بنطاق أحياء العمرانية والطالبية، وللتوجيه بسرعة الانتهاء من المواقف أسفل محور كمال عامر واتخاذ ما يلزم نحو تسهيل حركة المرور بمحيطه.

وبدأت جولة اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة عقب الإفطار تابع خلالها تنفيذ عدد من المشروعات وأعمال التطوير الجارية بنطاق أحياء العمرانية والطالبية.

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وشدد محافظ الجيزة خلال الجولة على سرعة الانتهاء من إنشاء المواقف وساحات الانتظار أسفل محور المشير كمال عامر لمنع الانتظار بالطرق على جانبى المحور لمنع التكدسات، مشيراً إلى ضرورة إعادة تخطيط شارعى مستشفى الصدر وعدوى سليم عند تقاطعهما مع المحور لتنظيم حركة المرور ومنع التكدسات، على أن يتم مد المواقف بمختلف المرافق والخدمات وتوفير الإضاءة الكافية لهما وبمختلف القطاعات لتحسين حالة الإضاءة أسفل المحور، بالإضافة لتنفيذ أعمال الرصف والتطوير للشوارع الجانبية بمحيطه وتسوير قطع الاراضى الفضاء لمنع إلقاء المخلفات بها بالتنسيق مع الملاك.

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كما تفقد المحافظ كبارى المشاة المقامة على المحور مؤكداً على ضرورة توفير كافة عوامل الأمان لحركة المواطنين المترددين عليها.

كما وجه اللواء احمد راشد محافظ الجيزة مسئولي الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ مايلزم نحو منع حركة السير العكسية للمركبات ومعاقبة المخالفين. 

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وخلال الجولة استمع المحافظ لمقترحات عدد من المواطنين لتحسين حركة المرور موجهاً ببحثها وبيان مدى إمكانية تنفيذها.   

وشملت جولة اللواء احمد راشد محافظ الجيزة شوارع ترعه الزمر وخاتم المرسلين وميدان الحسينية ومنزل كوبري العمرانية.

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رافق المحافظ خلال الجولة اللواء علاء بدران السكرتير العام والمهندسة هويدا خالد مدير مديرية  وايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش ومحمود حسين رئيس جهاز السرفيس ومحمد نور رئيس حي العمرانية وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة وممثل من الإدارة العامة لمرور الجيزة .

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جولة مسائية لمحافظ الجيزة تطوير أحياء العمرانية الطالبية أخبار محافظة الجيزة محافظ الجيزة

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