الأحد 03 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«العائدون الحلقة 2».. تعذيب محمد فراج من قادة داعش

العائدون
العائدون

بدأ مسلسل العائدون الحلقة 2 من حيث انتهت الحلقة السابقة، وهو مشهد كشف قادة داعش الإرهابية «حسين» الذي يجسده محمد فراج والذي خدعهم بأنه واحد منهم واسمه «أبو صعب»، أثناء تحدثه مع المخابرات المصرية ليلقيهم بعض المعلومات الهامة لصالح مصر.

انفعال أمير كرارة بسبب محمد فراج ومحاولة انقاذه

وظهر «عمر» الذي يجسده النجم أمير كرارة وهو ضابط مخابرات، منفعل بعد انكشاف أمر «حسين» محمد فراج، من قبل قادة داعش الارهابية في سوريا، وقرر أن يسافر إلى هناك لانقاذه، وحاول «نبيل» محمود عبد المغني منعه عن السفر وأن يتصرف هو عن بعد ولكن رفض الأول هذا الأمر وصمم على سفره لإنقاذه بنفسه وبمساعدة «نادين» أمينة خليل.

 

تعذيب محمد فراج ومواجهة صعبة مع أمير داعش

وفي مشهد مختلف ظهر محمد فراج داخل سجن التعذيب بمقر داعش الارهابية، حيث قاموا بتعذيبه وتعليقه بعد انكشاف أمره، وواجهه أمير داعش ولامه بشده حيث كان يفضله عن كل افراد القادة، واتهمه بالخيانة له، وحاول على اجباره لمعرفة المعلومات التي سربها لصالح المخابرات المصرية، ولكن أصر “حسين” محمد فراج أن لا ينطق حتى وإن قاموا بقتله.

وكانت الحلقة السابقة كشفت عن علاقة أمير كرارة بابنته من طليقها، والتى تركتها له بسبب سفرها فى الخارج، كما تطرقت الحلقة إلى طبيعة عمل امينة خليل التى تحولت من عملها لدى وزارة الخارجية إلى جهات المخابرات، حيث تراقب الموبايلات، وتتمكن من الحفاظ على سرية الاتصالات.

مسلسل "العائدون" يعرض حصريا على قناة DMC ومنصة watch it وبطولة أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبد المغنى، محمد الأحمد، رشا بلال، ميدو عادل، إسلام جمال، نبيل عيسى، جيهان خليل، محمد عز، وهاجر الشرنوبى، وصبرى عبد المنعم، وعدد كبير من ضيوف شرف، منهم محمد ممدوح، محمد فراج، تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة "ميديا هب سعدى – جوهر".

داعش الإرهابية محمود عبد المغني مخابرات المخابرات المصرية محمد فراج أمير كرارة

رئيس التحرير

وائل لطفي

لماذا يكره الإخوان «الاختيار»؟

الأكثر قراءة

موعد عرض مسلسل الاختيار 3 على قناة ON وتوقيت الإعادة

تردد قناة dmc دراما الجديد 2022.. الخريطة الكاملة للمسلسلات

عطل مفاجئ يضرب «فيس بوك»

موعد آذان صلاة المغرب في أول أيام رمضان 2022 بالقاهرة والمحافظات

انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة ليلًا.. «الأرصاد» تحذر المواطنين من تقلبات الطقس

الاختيار 3 الحلقة 2.. أول ظهور للواء عباس كامل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

سر الرجل الوحيد الذى هزم قلبى

رشا عبدالمنعم

المسرح والحرية

محمد العسيري

دمعة على باب الحسين.. وردة على قبر الحسينى

ماجد حبته

جهود عربية لحل الأزمة الأوكرانية!

لواء.حمدى البطران

المثقفون والخرافة (2)

القس. رفعت فكرى

صوم القلب.. وصوم المعدة!

جمال-أسعد

ذكريات رمضانية

محمد المعتصم

يجعل كلامنا | حلاوة البدايات.. الحلقات الأولى نموذجا

صور

أول صلاة تروايح من مسجد الحسين

مسجد الإمام الحسين يستقبل المصلين فى صلاة التراويح

أول صلاة تراويح من مسجد السلطان حسن

محطة تل أبيب

المزيد

تفاصيل جديدة: كيف أوقع "الشاباك" بخلية جنين التابعة للجهاد الإسلامي؟

ذروة التأهب.. تفاصيل خطة نشر القوات الإسرائيلية فى القدس والضفة

رئيس الوزراء الإسرائيلى يهنئ ملك الأردن بحلول شهر رمضان