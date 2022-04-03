«العائدون الحلقة 2».. تعذيب محمد فراج من قادة داعش

بدأ مسلسل العائدون الحلقة 2 من حيث انتهت الحلقة السابقة، وهو مشهد كشف قادة داعش الإرهابية «حسين» الذي يجسده محمد فراج والذي خدعهم بأنه واحد منهم واسمه «أبو صعب»، أثناء تحدثه مع المخابرات المصرية ليلقيهم بعض المعلومات الهامة لصالح مصر.

انفعال أمير كرارة بسبب محمد فراج ومحاولة انقاذه

وظهر «عمر» الذي يجسده النجم أمير كرارة وهو ضابط مخابرات، منفعل بعد انكشاف أمر «حسين» محمد فراج، من قبل قادة داعش الارهابية في سوريا، وقرر أن يسافر إلى هناك لانقاذه، وحاول «نبيل» محمود عبد المغني منعه عن السفر وأن يتصرف هو عن بعد ولكن رفض الأول هذا الأمر وصمم على سفره لإنقاذه بنفسه وبمساعدة «نادين» أمينة خليل.

تعذيب محمد فراج ومواجهة صعبة مع أمير داعش

وفي مشهد مختلف ظهر محمد فراج داخل سجن التعذيب بمقر داعش الارهابية، حيث قاموا بتعذيبه وتعليقه بعد انكشاف أمره، وواجهه أمير داعش ولامه بشده حيث كان يفضله عن كل افراد القادة، واتهمه بالخيانة له، وحاول على اجباره لمعرفة المعلومات التي سربها لصالح المخابرات المصرية، ولكن أصر “حسين” محمد فراج أن لا ينطق حتى وإن قاموا بقتله.

وكانت الحلقة السابقة كشفت عن علاقة أمير كرارة بابنته من طليقها، والتى تركتها له بسبب سفرها فى الخارج، كما تطرقت الحلقة إلى طبيعة عمل امينة خليل التى تحولت من عملها لدى وزارة الخارجية إلى جهات المخابرات، حيث تراقب الموبايلات، وتتمكن من الحفاظ على سرية الاتصالات.

مسلسل "العائدون" يعرض حصريا على قناة DMC ومنصة watch it وبطولة أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبد المغنى، محمد الأحمد، رشا بلال، ميدو عادل، إسلام جمال، نبيل عيسى، جيهان خليل، محمد عز، وهاجر الشرنوبى، وصبرى عبد المنعم، وعدد كبير من ضيوف شرف، منهم محمد ممدوح، محمد فراج، تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة "ميديا هب سعدى – جوهر".