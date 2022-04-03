منة عرفة: «لو تعرفوا 5% من حياتي.. هصعب عليكم»

وجهت الفنانة منة عرفة، رسالة إلى جمهورها، قائلة: "الناس ميعرفوش 5% من الحياتي، لو تعرفوا هصعب عليكم".

وأضافت منة، خلال لقائها مع الإعلامية راغدة شلهوب في برنامج "سابع سما"، المُذاع عبر فضائية "النهار"، مساء اليوم الأحد، وهي تبكي: "حسيت إن أنا اتغيرت أوي، وحاسة إني كبرت فجأة، نفسي الناس متاخدش عاطل في باطل متاخدش الناس بذنب حد".

وأردفت: "أنا اتعلمت الفترة اللي فاتت احتفظ برأي لنفسي، مش كل حاجة ينفع تتقال، وأرد فيها، من كثر ما اتلدعت، مش مضطرة، اطلع أبرر واتكلم عن حياتي، الناس بتقول موقفتش جنب جوزها، وأ،ت الحاجة اللي بتعمليها عشان بيتك أو جوزك مش هتطلعي تقوليها، الست الأصيلة بتعمل ده من غير ما تقول أنا عملت وسويت، مش عايزة أثبت لحد إني مية مية".

وتابعت: "يقولوا أنت ست مش جد7ة، أنتوا تعرفوا ايه تعرفوا موقفتش ولا لا، معمتش ولا لا، انتوا متعرفوش فمحدش يحكم عليا، اللي عايزة اقوله لو تعرفوا هأصعب عليكم".