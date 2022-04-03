رفع 25 طن مخلفات وإيقاف حالة تعدي على أرض زراعية بالمنيا

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة والزراعية والأتربة بجانب حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالوحدة المحلية لقرية طوخ الخيل والقرى التابعة لها وتمكنت من رفع 25 طن مخلفات ونقلها للظهير الصحراوي الغربي وإيقاف حالة تعدي على الأرض الزراعية.

قال المهندس عادل عوض رئيس الوحدة المحلية بقرية طوخ الخيل إن الوحدة المحلية بالقرية، نفذت تحت إشراف المهندس مصطفى الدبيكي نائب رئيس المركز والمدينة حالة إزالة في المهد لتعدي علي الأراضي الزراعية بقريه صفط الغربية على مساحة 4 قيراط، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالف.

وأوضح رئيس القرية أن قسم البيئة بالقرية واصل أعمال النظافة اليومية وتنظيم حملات رفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة والزراعية والأتربة ورفع 25 طن من المخلفات الصلبة والقمامة من نقاط التجمع بالقرية والتوابع لتوفير بيئة صحية للمواطنين.