الإثنين 04 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«مستقبل وطن» يوزع وجبات الإفطار على الأسر في القرى الأكثر احتياجا

شعار مستقبل وطن
شعار مستقبل وطن

واصل حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة برعاية المهندس عادل ناصر، أمين عام المحافظة، فعالياته في دعم الأسر الأكثر احتياجا حيث أطلقت أمانة مركز أوسيم، مطبخ الخير لتقديم وجبات الإفطار، وتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا.

وقامت أمانة الحزب اليوم الأحد، بتوزيع كميات كبيرة من وجبات الإفطار الساخنة على الباعة الجائلين والأسر الأكثر احتياجًا، ضمن مبادرة «مطبخ الخير»، والذي يعمل للعام الثاني على التوالي خلال شهر رمضان.

فيما قامت أمانة مركز أبو النمرس، برعاية المهندس محمد سعيد هلال أمين المركز، بتوزيع الوجبات الساخنة على الفئات الأكثر احتياجًا وعلى المارة أثناء آذان المغرب بمنطقة شبرامنت.

شهر رمضان محافظة الجيزة مستقبل وطن وجبات الافطار الأسر الأكثر احتياجا مطبخ الخير

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