الأحد 03 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

دينا الشربيني تتلقى تهديدات فى الحلقة الثانية من «المشوار»

دينا الشربيني
دينا الشربيني

كشفت الحلقة الثانية من المسلسل الدرامي الجديد «المشوار» للنجم محمد رمضان عن شجار بين دينا الشربيني (ورد) وإحدى العاملات في المصنع الذي تعمل به، كما حاولت الاتصال بشقيقتها لتجد تهديدات على هاتفها من وجيه بيه (أحمد كمال)، الذي اتصل بها بينما تهاتف شقيقتها، لتتوتر وتغلق الهاتف.. فماذا تُخفي ورد عن الجميع؟.


وأخبرت ورد زوجها ماهر (محمد رمضان) عن تواصل وجيه معها، والذي انفعل عليها، لنكتشف بعد ذلك إن ورد و ماهر هاربان من وجيه، وأن بعد القبض عليه بتهمة الإتجار بالآثار، أصبحت حياتهما على المحك، فما علاقتهما بوجيه، وهل يتاجران بالآثار؟.

مواعيد عرض مسلسل المشوار 


ويُعرض مسلسل المشوار على قناة dmc في تمام الساعة 8:10 مساءً، والإعادة الساعة 2 ظهرًا و 1:45 صباحًا، وعلى قناة dmc دراما في تمام الساعة 11:15 مساءً، والإعادة الساعة 4:30 صباحًا و 10:30 صباحًا، وبجانب دينا الشربيني يشارك في بطولته النجوم محمد رمضان، وبيومي فؤاد، وأحمد كمال، و أحمد مجدي، والمسلسل من تأليف محمد فريد و إخراج محمد ياسين.

ومؤخرًا قدمت دينا الشربيني أولى تجاربها المسرحية بموسم الرياض بمسرحية أحفاد ريّا و سكينة بمشاركة الفنانة ياسمين رئيس، وحققت المسرحية نجاحًا كبيرًا، و حظت بعروض كاملة العدد، كما قامت ببطولة مسلسل الزيارة، والذي احتل تريند شاهد VIP طوال فترة عرضه.

ونافست «الشربيني» مؤخرًا بفيلم حامل اللقب والذي لعبت بطولته أمام هشام ماجد في شباك التذاكر المصري، وتستعد لإطلاق فيلم الرعب يوم 13، والذي يعتبر أول فيلم مصري يُعرض بتقنية 3D.

دينا الشربيني الفنانة دينا الشربيني المشوار مسلسل المشوار الحلقة الثانية من مسلسل المشوار

رئيس التحرير

وائل لطفي

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