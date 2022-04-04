طبق سحور رمضان 2022.. طريقة عمل الفول بالقشطة

"تسحروا فإن بالسحور بركة".. يعتبر وجبة السحور من الوجبات الهامة التي تساعد الصائم على تحمل صيام أكثر من 14 ساعة يوميًا.

ويعد طبق الفول من الأطباق الأساسية والتي لا غني عليها بوجبة السحور خلال شهر الصيام، حيث يقدم بأكثر من طريقة، ففي السطور التالية نقدم وصفة طبق "الفول بالقشطة" الشهي لسحور رمضان.

مكونات طبق الفول بالقشطة الطازجة:

علبة من الفول المدمس.

¼ كوب من الماء.

معلقتين من القشطة الطازجة.

معلقة سمن كبيرة.

ملح وكمون مطحون.

طريقة تحضير طبق الفول بالقشطة:

تتمثل الخطوة الأولى في وضع الفول والماء بالخلاط الكهربائي وخلطه جيدًا، وبعد ذلك يوضع في الفرن ويضاف إليهم الملح والكمون والسمن ويقلب جيدً على نار متوسطة.

أما الخطوة الثانية تتمثل في وضع القشطة على الفول، ويقلب لمدة دقيقة حتي تمتزج المكونات جيدًا، ويتجانس الخليط بشكل جيد، فإذا أحتادج للماء يتم تزويدة بشكل تدريجي.

يوضع الفول في طبق التقديم، ويقدم ساخنًا مع الخبرز البلدي، والسلطة الخضراء، بالإضافة إلى الباذنجان المخلل.

فوائد الفول المدمس على السحور:

يحتوي الفول المدمس على العناصر الغذائية المعززة للمناعة، فقد يؤدي تناول الفول بانتظام إلى تعزيز جهاز المناعة، وعلى وجه الخصوص، فهي غنية بالمركبات التي قد تعزز نشاط مضادات الأكسدة.

كما وجدت إحدى الدراسات التي أجريت على أنبوب الاختبار أن علاج خلايا الرئة البشرية بمستخلصات من الفول يزيد من نشاطها المضاد للأكسدة بنسبة تصل إلى 62.5٪، بالإضافة إلى ذلك ، يحتوي الفول على مركبات ثبت أنها تعزز قدرة مضادات الأكسدة القوية الجلوتاثيون في الخلايا البشرية وتأخير الشيخوخة.

أشارت الدراسة أن النساء بعد سن اليأس يعانون من ضعف العظام أن تناول مكملات تحتوي على المنجنيز والنحاس، وكذلك فيتامين د والكالسيوم والعناصر الغذائية الأخرى، بالإضافة إلى انه يحسن كتلة العظام.

وقد يساعد تناول الفول الغني بالحديد في علاج أعراض فقر الدم، فالحديد ضروري لإنتاج الهيموجلوبين، وهو البروتين الذي يمكّن خلايا الدم الحمراء من حمل الأكسجين عبر الجسم، حيث يمكن أن يؤدي نقص الحديد إلى فقر الدم الذي يتسم بالإرهاق والضعف والدوخة وضيق التنفس.