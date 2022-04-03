«مستقبل وطن» بالإسكندرية يٌقيم معارض للسلع الغذائية بأسعار مخفضة

أطلق حزب مستقبل وطن في الإسكندرية، برعاية النائب رزق راغب ضيف الله، أمين الحزب بالمحافظة، عدد من المعارض الغذائية بأسعار مخفضة، تخفيفًا على المواطنين في شهر رمضان.

وأكد النائب رزق راغب ضيف الله أن الحزب يُكثف جهوده، لتوفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين، في مختلف أقسام المحافظة، كجزء من دور الحزب المجتمعي لمساندة دور الدولة في توفير المواد الغذائية للمواطنين بأسعار رخيصة.

وقال ضيف الله إن تخفيف أعباء المواطن البسيط من أهم أولويات حزب مستقبل وطن، وأن هناك غرفة عمليات تعمل بشكل دائم لتوفير احتياجات الأسرة بأسعار مناسبة، والقضاء على جشع التجار وتوفير السلع بأسعار مخفضة، حيث تصل نسبة التخفيض إلى 30% على السلع المعروضة.

وأشاد ضيف الله بجهود قيادات وشباب الحزب في المحافظة على حسن التنظيم داخل المعارض لتوفير الراحة للمتجولين، مثمناً جهود القيادة السياسية ومؤسسات الدولة في اتخاذ إجراءات سريعة لتخفيف عبء الأزمة الاقتصادية العالمية الي خلفتها الحرب الأوكرانية على المواطنين وخاصة الأسر الأولى بالرعاية.

وفي أمانة قسم العامرية، افتتح النواب رزق راغب ضيف الله، وحسين رجب العقاري، وسعداوي راغب ضيف الله، وسعد الفقي، منافذ لبيع السلع الغذائية بمنطقة عبدالقادر ومرغم، وأمام مستشفى العامرية العام، وشهد إقبالاً متميزًا من قبل المواطنين.

ففي أمانة قسم باب شرقي، انطلق منفذ بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة بمنطقة الحضرة في نطاق القسم باب شرقي، برعاية ودعم نواب حزب مستقبل وطن بمجلسي الشيوخ والنواب، وهم النائب أحمد المصري، النائب خالد شلبي، النائب علاء جاد، النائبة شرين عليش، النائبة رانية الجزايرلي، زالنائبة هند حنفي.

وشهدت منطقة المنتزه إقبالاً كبيرًا من الجماهير على منافذ بيع السلع الغذائية التي افتتحها الحزب في ميدان محمد نجيب، والراس السوداء والملاحة، برعاية ودعم نواب حزب مستقبل وطن بمجلسي الشيوخ والنواب، النائب محمد الحمامي، النائب أبوالعباس فرحات، النائب سامح السايح، النائب أشرف سردينة، النائب نشأت متري.

وفي ميدان المنشية، انطلق منفذ بيع السلع الغذائية، برعاية نواب حزب مستقبل وطن بمجلسي الشيوخ والنواب، النائبين الصافي عبدالعال، وسامح الشيمي، وسط المدينة، وسط إقبال متميز من المترددين على المنطقة الأشهر في المحافظة.

وأطلق نواب حزب مستقبل وطن بمجلسي الشيوخ والنواب النائب محمد جبريل، و النائب محمود قاسم، والنائب محمد حمزة، معرضًا لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضية، بميدان البياصة بكرموز، بحضور رئيس حي غرب الإسكندرية المهندسة سحر شعبان، والتي تفقدت المعرض وأثنت على الأسعار المخفضة لكافة السلع المعروضة داخل المنفذ.

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