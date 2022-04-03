الأحد 03 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«وأنا مالي».. إلهام شاهين تكشف حقيقة خلافها مع نادية الجندي

نادية الجندي - إلهام
نادية الجندي - إلهام شاهين

قالت الفنانة إلهام شاهين إنها لم تدخل في أي خلاف مع الفنانة نادية الجندي بسبب فيلم الرغبة: "عمري ما أتطاول عليها".

أضافت شاهين، خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة، في برنامج "العرافة" المذاع على قناة "المحور" مساء الأحد: “الفنانة نادية الجندي زعلت لأنه لم يتم وضع لقب نجمة الجماهير على الأفيش الخاص بالفيلم”، لافتة إلى أنه ليس لها يد في هذا الموضوع: “ده شغل المنتج والمخرج”.

وتابعت "اسمها كان مكتوب قبل اسمي، ورغم ذلك كانت معترضة وترغب في أن يسبق اسمها لقب نجمة الجماهير، أنا مكنتش معترضة، وأنا مالي".

وأكدت أنه حدث زعل عقب ذلك بسبب فوزها بجائزة أفضل ممثلة عن مشاركتها في الفيلم، لكن دلوقتي بقينا أصحاب".

إلهام شاهين نادية الجندي بسمة وهبة الفنانة ناديه الجندي الإعلامية بسمة وهبة قناة المحور تكشف حقيقة برنامج العرافة

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