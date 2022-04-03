«الزراعة» تقدم نصائح غذائية لتجنب الشعور بالعطش أثناء الصيام

قالت الدكتورة مروة شعير، الباحث بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن وجبة السحور تعتبر إحدى الوجبات الأساسية أثناء الصيام والتي يجب أن يتم الإعداد لها جيدًا من حيث النوعية والتوازن في العناصر الغذائية، ويعتبر طبق الفول المدمس من الأطباق الرئيسة في وجبة السحور، ولذلك يفضل تحضيره بطريقة بسيطة بالزيت والليمون وملح قليل وكمون، ويفضل التخلص من القشرة الخارجية منه أو ضربه في الخلاط، وذلك لتجنب عسر الهضم ومتاعب القولون التي قد تنتج عن تناوله.

وهناك أيضًا طبق الحمص المدمس أو سلطة الفاصوليا البيضاء، بالإضافة لضرورة احتواء وجبة السحور على مصادر للكالسيوم كاللبن الرايب أو الزبادي أو الجبن الأبيض قليل الملح، والبعد تمامًا عن أنواع الجبن العالي الملح والدهون كالجبن الرومي والشيدر والريكفورد.

وأكدت الباحثة أنه يجب البعد عن اللحوم المصنعة والحلاوة الطحينية والمربى والأطعمة المقلية والمخللات وتجنب المشروبات المحتوية على الكافيين كالشاي والقهوة لما لها من تأثير مدر للبول وبالتالي يؤدي إلى خروج الماء من خلايا الجسم وإدرار البول وبالتالي الشعور بالعطش، ويجب الحرص على تناول مصادر عالية من البوتاسيوم لأنها تقلل محتوى الصوديوم في الجسم وتؤدي إلى عدم الشعور بالعطش كالكنتلوب والموز والمشمش والبرتقال والبطاطا والتمر.

وأضافت أنه يفضل تناول البطاطس المسلوقة في وجبة السحور لأنها تساعد على تخليص الجسم من الأملاح، وتنظم عملية الهضم لأنها عالية في محتواها من الألياف، كذلك يفضل تناول الخضروات والأغذية الغنية بالألياف والماء كالبطيخ والشمام والخيار والخس.

وكان قد أكد تقرير رسمي أصدره معهد تكنولوجيا الأغذية عن العوامل التي تؤثر في فقر الدم بشكل كبير، والتي من بينها التدخين حيث يؤثر التدخين بشكل كبير على قياس نسبة خلايا الدم الحمراء مما يعطي رقمًا وهميًا ويعتقد أن المدخنين لديهم نسبة هيموجلوبين أعلى عن غيرهم ولكن هذا أمر وهمي ولا أساس له من الصحة، وبعض الأمراض المزمنة تؤدي لقلة نسبة الهيموجلوبين في الدم بشكل كبير.