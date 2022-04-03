الأحد 03 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تشريح جثة ربة منزل عثر عليها مقتولة داخل عقار بالهرم

جثة
جثة

أمرت نيابة جنوب الجيزة بتشريح جثة ربة منزل عثر على جثتها داخل عقار بمنطقة الهرم، للوقوف على ظروف وملابسات مقتلها، كما طلبت تقرير الصفة التشريحية الخاص بها.

ويكثف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة إجراء التحريات لكشف ملابسات مقتل ربة منزل بمنطقة الهرم، حيث تم العثور على جثتها داخل عقار، وحدد رجال المباحث هوية المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة ربة منزل داخل عقار بمنطقة الهرم، انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتم العثور على جثة سيدة متزوجة، وبسؤال أفراد أسرتها وزوجها، وجهوا اتهاما لشاب بقتلها، بسبب خلافات سابقة مع أحد أفراد الأسرة.

وحدد رجال المباحث هوية المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، ومواجهته لكشف ملابسات الجريمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتم إخطار النيابة المختصة للتحقيق.

النيابة العامة جنوب الجيزة ربة منزل جثة عقار منزل الهرم الصفة التشريحية

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