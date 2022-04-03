النيابة تطلب التحريات حول تورط مجهولين فى سرقة خزينة إحدى الشركات بالجيزة

طلبت النيابة العامة بالجيزة تحريات الأجهزة الأمنية حول ضبط المتهمين بسرقة خزينة إحدى الشركات بالجيزة، للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة، كما أمرت بسرعة تحديد هوية المتهمين تمهيدًا؛ لضبطهم وإحضارهم.

ويكثف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة إجراء التحريات لكشف هوية المتهمين بسرقة خزينة إحدى الشركات، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد تعرض إحدى الشركات للسرقة على يد مجهولين، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وتبين أن لصوصًا استولوا على خزينة الشركة التي تحتوي على مبلغ مالي، وفروا هاربين.

استمع رجال المباحث لأقوال العاملين بالشركة، وجارِ تكثيف التحريات لكشف هوية مرتكبي السرقة، وتحرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.