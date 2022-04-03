الأحد 03 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

بعد غضب الجمهور.. القصة الكاملة لوقف إعلان دايس المسيء للفقراء

اعلان دايس
اعلان دايس

بدأ الموسم الرمضاني وكالعادة ينتظر الجمهور مع عروض المسلسلات التى توجد في السباق الرمضاني عرض الإعلانات التجارية المختلفة، لكن مع بداية عرضها أمس، أثارت بعض الاعلانات الرمضانية غضب الجمهور المصري، وأبرز ما أثار غضب الجمهور إعلان شركة "دايس" للملابس الداخلية بسبب ما وصفه البعض بالتنمر على الفقراء.

قصة الإعلان:

أظهر إعلان دايس للموسم الرمضانى لعام 2022 أحد المرضى داخل عيادة أحد الأطباء للكشف عليه، ليطلب منه الطبيب أن يستريح حتى يتمكن من أداء مهمته ليصطدم الطبيب بعد ذلك هو والممرضة المساعدة له، لتظهر عليهم علامات الاشمئزاز بسبب ملابس المريض الداخلية الممزقة وشرابه المهترئ.

قرار المجلس الأعلى للإعلام:

بعد غضب الكثير من رواد مواقع التواصل فيسبوك وتويتر قررت هيئة المكتب بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وقف عرض إعلان دايس المسيء، وقالت الهيئة في بيانها: "إنه بعد رصد عدد من المخالفات عند عرض إعلان دايس هذا الموسم الرمضاني لعام 2022 وجد أن الإعلان خالف عددًا من المعايير التي حددها المجلس للإعلانات والبرامج وإعلانها ضمن الأكواد، كما أن الإعلان أثار استياء الجمهور، خاصة نقابة الأطباء لما تتضمنه من محتوى يتعارض وآداب وأخلاقيات المجتمع المصري". 

قال المجلس إنه يتعارض مع الآداب العامة والذوق العام وتبين لهيئة المكتب من خلال رصد الإعلان مخالفة كود الأخلاق الذي نص على عدم التحقير من الأشخاص ومخالفة كود الأعمال الدرامية والإعلانية خاصة بند رقم 4 الذي ينص على عدم اللجوء إلي الألفاظ البذيئة وفحش القول والحوارات المتدنية والسوقية والمادة 16 من لائحة الجزاءات التي تنص على أن استخدام ألفاظ تؤذي مشاعر الجمهور مخالفة تقتضي توقيع الجزاء على المخالف ولأنه يتضمن العديد من وقائع التنمر على الفقراء من تمزيق ملابسهم التي بسببها رفض الطبيب الكشف على المريض والتحقير منه، ما سبب هجوم المشاهدين على الإعلان.

مصر رمضان اعلان شركة “دايس” دايس التنمر

رئيس التحرير

وائل لطفي

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