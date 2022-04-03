مصرع وإصابة 3 أشخاص فى حادث سير بطريق «بورسعيد – دمياط»

لقى شخص في العقد الخامس مصرعه، فيما أصيب اثنان آخران، الأحد، في حادث تصادم على طريق "بورسعيد - دمياط".

تلقى د.مصطفى شعبان، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد إشارة من مستشفى الزهور بوصول كريم أحمد يحيى محمد، 28 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، مايسة حسن حسن، دمياط، 40 سنة، مصابة بكدمات في الجسم، وبلال المتولي السيد، جثة هامدة، 47 سنة، وجميعهم من محافظة دمياط.

كما تلقى اللواء حسني عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بورسعيد، إشارة من قسم شرطة الزهور، بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي مع سيارة ربع نقل أمام قرية المناصرة غرب بورسعيد.

أصدر مدير الأمن تعليماته بتكثيف الجهود من رجال المباحث للوقوف على ملابسات الحادث وإخطار النيابة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من تحرير المحضر ووضع الجثة تحت تصرف النيابة العامة.