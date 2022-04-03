تخصيص 20 مليون جنيه لرصف 8 شوارع رئيسية بالإسكندرية

أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أن المحافظة تعمل بكل جهد لصيانة ورفع كفاءة الطرق بنطاق جميع أحياء المحافظة لرفع العبء عن كاهل المواطنين ولتحقيق السيولة المرورية والأمن والسلامة، مشيرًا إلى أنه تم تكليف أمل محمود، مدير مديرية الطرق والنقل بالمحافظة بالاهتمام برصف الطرق في المناطق الأشد احتياجا وإعادة الشيء لأصله والاهتمام بإظهار شوارع المدينة بالمظهر الذي يليق بها أمام أهلها وزوارها.

وقال الشريف إنه استجابة لمطالب أهالي حي شرق وتم إدراج 8 شوارع رئيسية بمتفرّعاتها من شوارع الحي ضمن الخطة الاستثمارية للرصف هذا العام، وتم تخصيص 20 مليون جنيه من ميزانية الخطة الاستثمارية لرصف الشوارع حي شرق، مضيفًا أنه شدد على إنهاء أعمال إعادة الشيء لأصله بعد الانتهاء من مشروعات الغاز والكهرباء والمياه بالشوارع وترميم الحفر والمتهالك من الأسفلت باسرع وقت ممكن، والاهتمام بالشوارع الحيوية والتي كثرت منها شكاوي المواطنين.

من جانبها؛ أوضحت المهندسة أمل محمود، أنه تم البدء في أعمال الرصف بشوارع نزلة القلعة وشارع السوق بباكوس بداية من البوستة وحتى السكرية، كما تتم حاليًا أعمال الرصف بشارع ادمون فرمون، والتي تعتبر من أكثر الشوارع بنطاق حي شرق التي كثرت منها شكاوي المواطنين، أما عن أعمال إعادة الشيء لأصله بنطاق حي شرق.

أشارت مدير مديرية الطرق إلى أنه تم الانتهاء من إعادة الشيء لأصله بمسار شارع الطاروطي وشعراوي، وإنهاء أعمال الكشط بشارع بن منقذ بعد الانتهاء من أعمال الكهرباء بالشارع.