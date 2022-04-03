الأحد 03 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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محافظات

المئات يتوافدون لشراء المخلل.. سر صنعة أقدم «طرشجي» بالفيوم (فيديو)

المئات يتوافدون لشراء
المئات يتوافدون لشراء "كيس مخلل" سر صنعة أقدم صانعي المخلل ب

في شارع مصطفى باشا وسط مدينة الفيوم، لا تستطيع أن تضع قدميك في هذا الشارع بسبب الزحام الشديد حيث يوجد أقدم صانعي المخلل بالمحافظة والذي ذاع صيته أكثر منذ أكدر من 80 عامًا.

المئات يتوافدون على "أبو شنب" لشراء كيس مخلل وذلك تزامناً مع شهر رمضان المبارك، حيث لا تخلو سفرة الطعام من المخلل ويأتي إله الكثير من الأماكن النائية من العزب والقرى لشراء المخلل.

يقول كمال عيسي، ابن الحاج أبو شنب، خلال البث المباشر الذي أجرته "الدستور"، إنه ورث المهنة عن أبيه وأن مهنتهم لها سر فى الصنعة مختلف حيث تعتمد طريقتنا على التخليل بالماء والملح ونضع نحو 10% فقط ملح متوسط التركيز وتختلف الفترة الزمنية بحسب نوع الثمرة المراد تخزينها وتقدم للزبون بطعم ورائحة لا يتمكن من مقاومتها وتكون الطريقة صحية وآمنة.

ويضيف أنه في شهر رمضان يعد موسم لديهم حيث يكون إقبال أهالي محافظة الفيوم كثيفًا لشراء المخلل من المحل، وأنه يقف هو وإخوته الثلاثة لبيع المخلل وصناعته مخلل بيتي له مذاق خاص ينال إعجاب أهالي المحافظة المهنة التي تعلموها من والدهم.

وأما عن الأسعار فهي زادت هذا العام حيث يبلغ سعر الربع مشكل من المخلل  7.5 جنيهًا، وذلك نظراً لارتفاع سعر الملح.

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المئات يتوافدون كيس مخلل سر صنعة أقدم صانعي المخلل بالفيوم

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