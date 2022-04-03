ضبط عاطل بحوزته كيلو جرام «هيدرو» و«بودر» وطبنجة في القليوبية

تمكنت مباحث بنها بالقليوبية، من ضبط عاطل بتهمة حيازة مواد مخدرة وسلاح ناري وذخيرة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية إخطارًا من مأمور قسم ثاني بنها بورود معلومات بقيام عاطل بممارسة نشاطًا إجراميًا بالاتجار بالمواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن ضباط مباحث القسم بالتنسيق مع مكتب مكافحة المخدرات بمديرية أمن القليوبية، من ضبط المتهم ويدعى “أ. ع. م” 52 سنة عاطل وبحوزته طبنجة و10 طلقات من ذات العيار و750 جرام هيدرو و200 جرام بودر و2 هاتف محمول ومبلغ مالي وميزان حساس.

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح الناري لحماية تجارته والمبلغ المالي حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه والميزان الحساس لبيع المواد المخدرة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.