الأحد 03 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تأجيل محاكمة 3 متهمين في «أحداث مجلس الوزراء» لـ24 أبريل

المستشار محمد شيرين
المستشار محمد شيرين فهمي

أجلت  الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الأحد، إعادة إجراءات محاكمة 3 متهمين صادر ضدهم جميعاً حكم غيابي بالسجن المؤبد بأحداث العنف وإضرام النيران والشغب التي وقعت بمحيط مجالس الوزراء والشعب والشورى، والمجمع العلمي، وذلك في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث مجلس الوزراء»، لجلسة  24 أبريل لإحضار المتهمين

وتعقد الجلسة  بمقر المحاكمات بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين طارق محمود محمد وحسام الدين فتحي، وبحضور مصطفى أحمد ذكري وكيل النائب العام، وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طرة وبسكرتارية شنودة فوزي.

وتضمن قرار الاتهام إحالة 269 متهمًا إلى محكمة جنايات القاهرة، و24 حدثًا إلى محكمة الطفل، وذلك لاتهامهم بالضلوع فى تلك الأحداث التى أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى في أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء.

الدائرة الأولي إرهاب كاديمية الشرطة محاكمة 3 متهمين أحداث مجلس الوزراء” المستشار محمد شيرين فهمي و

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