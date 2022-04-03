الأحد 03 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

رفع آثار حادث تصادم سيارة ربع نقل بـ«ملاكي» في طوخ

حادث تصادم
حادث تصادم

رفعت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، اليوم، آثار حادث إصابة سيدتين بكسور في انقلاب سيارة ملاكي بأخر ربع نقل، في طوخ، بمحافظة القليوبية.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد تامر موسى حنفي مأمور مركز شرطة طوخ، يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي قيادة «أحمد س م» 39 سنة، سائق، ومقيم كفر طحلة ببنها، وسيارة أخرى ربع نقل، قيادة "سيد ح أ"، 24 سنة، مقيم قرية الدير بمدينة طوخ، وأسفر الحادث عن إصابة سيدتين وجرى نقلهم إلى مستشفى بنها الجامعي لاتخاذ اللازم.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، وتبين من المعاينة الأولية أن السرعة الزائدة سبب وقوع الحادث، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لعلاجهم وإخلاء السيارات المتسببة في الحادث إلى جانبي الطريق لتسهيل حركة المرور بالطريق وعدم تعطل مصالح المسافرين وأصحاب السيارات.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

الإدارة العامة للمرور وزارة الداخلية اصابة سيدتين طوخ سيارة ملاكي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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