بعد شائعة مقتله.. كل شيء عن الحكم بكاري جاساما

انتشرت أخبار حول مقتل الحكم الجامبي بكاري جاساما، ولكن تم نفي الخبر واعتبر مجرد شائعة، حيث كان صدرت أخبار بمقتلة على يد مشجعين في باريس، وبالتزامن مع تصدره التريند نقدم لكم من خلال ذلك التقرير أبرز المعلومات عنه.

معلومات عن بكاري جاساما:

بكاري جاساما 41 عاما، ولد بالعاصمة الجامبية بانجول، استطاع أن يحصل على الشارة الدولية من الاتحاد الدولى لكرة القدم “فيفا” عام 2007، وحقق نجاحا كبيرا في حكم البطولات النهائية، فهو واحد من أبرز الحكام فى القارة السمراء بالفترة الأخيرة.

أهم المباريات التي كان حكمها:

حكم جاساما العديد من المباريات المهمة، وأدار مباراة نهائي دورى أبطال إفريقيا فى عام 2017 بين الأهلى والوداد، والذى انتهى بتتويج الفريق المغربى باللقب، وقام بتحكيم نهائى كأس الأمم الإفريقية عام 2015، تلك البطولة التي توج بها منتخب كوت ديفوار على حساب غانا بعد التفوق بنتيجة 9/8 بركلات الجزاء عقب انتهاء الوقت الأصلى والإضافي للقاء.

لم يقتصر تحكيم جاساما على العرب وإفريقيا فقط، فكان شارك جاساما فى العديد من المحافل الدولية المميزة، كما أنه تم اختياره ضمن 25 حكمًا لكأس العالم 2014 بالبرازيل.

وشارك بتحكيم هولندا وتشيلسي، كما شارك أيضًا فى كأس القارات عام 2017 ولكنه قاد مباراة واحدة جمعت بين المكسيك ونيوزلندا.

مباراة مصرية حكمها جاساما:

شارك جاساما بتحكيم حوالي 10 مباريات للنادي الأهلي، حيث أنها من أكثر الأندية التي أدار لها مباريات، كما شهدت على فوز النادي الاهلي فى 4 مواجهات وتعادل فى 3 مواجهات وهُزم فى مثلهم، وكانت أخر مباراة إياب ربع نهائى دوري أبطال إفريقيا أمام صن داونز، وحينها تعادل الفريقين بهدف لمثله، حيث تأهل الأحمر بمجموع مباراتي الذهاب والعودة.