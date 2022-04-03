ندو للتعريف بأهم المناطق السياحية والأثرية في الفيوم

شاركت محافظة الفيوم ممثلة في الإدارة العامة لتنشيط السياحة، بندوة الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة، والتي أقيمت بالتعاون مع مديريتي التربية والتعليم، والشباب والرياضة، وجامعة الفيوم، وفرع المجلس القومي للمرأة، لتعريف 180 مواطنًا من أبناء المحافظة مثلوا شرائح عمرية متنوعة من الجنسين، بأهم المناطق السياحية والأثرية التي تتميز بها المحافظة.

ندوة للتوعية بأهم المناطق السياحية والأثرية

جاء ذلك في إطار مبادرة وزارة السياحة والآثار، والهيئة العامة لتنشيط السياحة، للتوعية السياحية والأثرية داخل المحافظات المصرية تحت اسم "البرنامج الوطنى لبناء الوعى السياحي والأثري" ضمن اهتمامات الوزارة بتنشيط السياحة الداخلية ونشر الوعى السياحى والأثرى لدى كل فئات الشعب المصرى.

ندوة للتوعية بأهم المناطق السياحية والأثرية

أقيمت فعاليات الندوة على ساحل بحيرة قارون، تحت رعاية الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، وبحضور عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لتنشيط السياحة، وأحمد يوسف مساعد الوزير للوعى والسياحة الداخلية والوكيل الدائم لوزارة السياحة والآثار، ومها جلال مدير عام التوعية السياحية بالهيئة العامة لتنشيط السياحة، والدكتور معتز عبد الفتاح مدير عام الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالفيوم، ويوسف سيد على رئيس لجنة التوعية السياحية بهيئة تنشيط السياحة بالفيوم، ومحمود كامل عضو لجنة التوعية بهيئة تنشيط السياحة بالفيوم.

ندوة للتوعية بأهم المناطق السياحية والأثرية

وعقب فعاليات الندوة، تم تنظيم رحلة لجميع الحضور، لزيارة بعض الأماكن والمعالم السياحية والأثرية التي تتميز بها محافظة الفيوم.