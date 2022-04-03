رئيس الوزراء الياباني السابق يدعو لإبقاء الهند في تجمع «كواد» الأمني

قال رئيس الوزراء الياباني السابق يوشيهيدي سوجا، اليوم الأحد، إنه يتعين على اليابان والولايات المتحدة وأستراليا أن تسعى جاهدة لإبقاء الهند في "تجمع كواد "الأمني الرباعي، رغم إحجام نيودلهي عن إدانة الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأضاف رئيس الوزراء الياباني السابق إنه في عالم السياسة الخارجية والأمن القومي القاسي والبارد ، فإن "حماية هذا الإطار للدول الأربع ستكون مهمة للغاية لسلام وسلامة منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة، حسبما أفادت وكالة رويترز الاخبارية.

وسُئل الزعيم السابق البالغ من العمر 73 عامًا ، الذي ظهر في أحد برامج تلفزيون فوجي، عن سبب عدم تمكن أعضاء "تجمع كواد "الأمني الرباعي، من إقناع الهند باتخاذ موقف مشترك ضد الحرب الروسية، حيث امتنعت الدولة الواقعة في جنوب آسيا عن التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة لإدانة الغزو، وقال سوجا: "كانت الهند التحدي الأكبر منذ البداية"، مستعرضًا الفترة التي قضاها كزعيم لليابان ، والسنوات السبع التي شغل فيها منصب أمين مجلس الوزراء في عهد رئيس الوزراء السابق شينزو آبي قبل ذلك.

وأضاف إن الهند لم تكن مهتمة في البداية بتجمع "كواد" كمنصة رئيسية لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ، و"لكن من وجهة نظر اليابان، كان إشراك الهند في غاية الأهمية من الصورة العامة ، لذلك بذلنا جهودًا مختلفة تجاه البلاد و"نتيجة لذلك عندما كنت رئيسا للوزراء، تمكن القادة الاربعة من التجمع شخصيا، إلا أنه الآن سيجتمع القادة الاربعة في اليابان بعد ذلك.

وتابع "سوجا"، أن علاقات الهند مع الصين تحت ضغط، في إشارة واضحة إلى النزاع الحدودي بين الصين والهند والذي مر عليه العديد من الأعوام.

وقال "إذا فكرنا في المصالح الوطنية لليابان، فسيكون من المهم إبقاء الهند في التجمع الرباعي ، وإدخال الآسيان في التجمع الرباعي"، فيما دعا "سوجا" إلى دخول الصين من دخول منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة".