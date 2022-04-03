تواصل أعمال التطوير والتجميل بمدن أسوان

تتواصل أعمال التطوير والتجميل بمختلف مدن ومراكز أسوان، وذلك على الرغم من ارتفاع درجات الحرارة وحلول شهر رمضان المبارك.

وتابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الأعمال الجارية لخطة مشروعات إنشاء ورصف الطرق الداخلية، والتي شملت شوارع وسط مدينة أسوان الواقعة ما بين الشارع الجديد والشيخ صالح وشوارع شرق البندر وعباس فريد من خلال تركيب بلاط الإنترلوك بأطوال 2.5 كم وبمسطح 25 ألف متر، وبعرض لهذه الشوارع تتراوح ما بين 3 أمتار و5.5 متر وذلك بتكلفة إجمالية وصلت لحوالي 4 ملايين جنيه.

وأوضح المحافظ أنه مخطط أيضًا استكمال أعمال الرصف بباقي الشوارع الداخلية حيث إنه تم التشديد على الجهات المنفذة لمشروعات البنية التحتية من مياه شرب وصرف صحى وكهرباء وغاز طبيعي بالإسراع في تنفيذ الأعمال التي تشهدها مختلف الشوارع للقيام بعد ذلك برصفها أولاً بأول.

وأشار إلى أن ذلك يتوازى مع القيام بتنفيذ أعمال النظافة العامة داخل العديد من المناطق السكنية بمدينة أسوان، والتي من بينها السيل الجديد ومزلقان البيطري، وشارع السماد، وشارع كلية التربية ، فضلاً عن مناطق الجوزيرة والصداقة الجديدة.

وكلف المحافظ مسئولي المحليات بالتنسيق مع الجهات المعنية لمواصلة أعمال التطوير والتجميل وتكثيف النظافة العامة ورفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات لإضفاء الشكل الحضاري، وخلق متنفس جمالي وحيوي للمواطنين بكافة أنحاء المحافظة.



