الأحد 03 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تواصل أعمال التطوير والتجميل بمدن أسوان

أعمال التركيب
أعمال التركيب

تتواصل أعمال التطوير والتجميل بمختلف مدن ومراكز أسوان، وذلك على الرغم من ارتفاع درجات الحرارة وحلول شهر رمضان المبارك.

وتابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الأعمال الجارية لخطة مشروعات إنشاء ورصف الطرق الداخلية، والتي شملت شوارع وسط مدينة أسوان الواقعة ما بين الشارع الجديد والشيخ صالح وشوارع شرق البندر وعباس فريد من خلال تركيب بلاط الإنترلوك بأطوال 2.5 كم وبمسطح 25 ألف متر، وبعرض لهذه الشوارع تتراوح ما بين 3 أمتار و5.5 متر وذلك بتكلفة إجمالية وصلت لحوالي 4 ملايين جنيه. 

وأوضح المحافظ أنه مخطط أيضًا استكمال أعمال الرصف بباقي الشوارع الداخلية حيث إنه تم التشديد على الجهات المنفذة لمشروعات البنية التحتية من مياه شرب وصرف صحى وكهرباء وغاز طبيعي بالإسراع في تنفيذ الأعمال التي تشهدها مختلف الشوارع للقيام بعد ذلك برصفها أولاً بأول. 

وأشار إلى أن ذلك يتوازى مع القيام بتنفيذ أعمال النظافة العامة داخل العديد من المناطق السكنية بمدينة أسوان، والتي من بينها السيل الجديد ومزلقان البيطري، وشارع السماد، وشارع كلية التربية ، فضلاً عن مناطق الجوزيرة والصداقة الجديدة. 

وكلف المحافظ مسئولي المحليات بالتنسيق مع الجهات المعنية لمواصلة أعمال التطوير والتجميل وتكثيف النظافة العامة ورفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات لإضفاء الشكل الحضاري، وخلق متنفس جمالي وحيوي للمواطنين بكافة أنحاء المحافظة. 


 

أسوان شهر رمضان مشروعات محافظ أسوان البنية التحتية أعمال التطوير

رئيس التحرير

وائل لطفي

الذين أحسنوا «الاختيار»

الأكثر قراءة

موعد عرض مسلسل الاختيار 3 على قناة ON وتوقيت الإعادة

«ضربة قاتلة للإخوان».. كيف تفاعل المصريون مع «الاختيار 3»؟

تردد قناة dmc دراما الجديد 2022.. الخريطة الكاملة للمسلسلات

هل كشف الأطباء على النساء فى نهار رمضان يفسد الصيام؟.. «الإفتاء» تجيب

موعد آذان صلاة المغرب في أول أيام رمضان 2022 بالقاهرة والمحافظات

بعد يوم حار في أول رمضان.. حالة الطقس لمدة 72 ساعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد المعتصم

يجعل كلامنا.. المسلسلات بتتعرف من بروموهاتها

حسين دعسة

المدى الجيوسياسي المستقبلي لخطط الجيش الروسي

د.أحمد الخميسى

عبدالحليم حافظ.. حكاية مصرية

ماجد حبته

فكّة رمضان!

مؤمن المحمدي

أهداف الأهلى المئوية 2

علي سعدة

إرادة شعب

د.كريمة الحفناوى

رُبَّ حرب كاشفة

عفاف السيد

فانوس رمضان.. حكايات من الزمن الجميل

صور

أول صلاة تروايح من مسجد الحسين

مسجد الإمام الحسين يستقبل المصلين فى صلاة التراويح

أول صلاة تراويح من مسجد السلطان حسن

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال تمنع المزارعين من الذهاب لأراضيهم بالخليل

تحقيقات أمنية وخطط استخباراتية.. كيف تتحرك إسرائيل لمنع الهجمات القادمة؟

خطة التصدى لـ«عمليات رمضان».. ماذا يفعل الجيش الإسرائيلى؟